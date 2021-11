HDZ-ovac SNIMLJEN ‘SPUŠTENIH GAĆA’! ‘Zlata, a kaj bi vi štela biti, kaj bi vi zlata, kaj bi vi’

Autor: Iva Međugorac

Zlata, a kaj bi vi štela biti, kaj bi vi zlata, kaj bi vi- ironično se tim riječima Mostov saborski zastupnik Nikola Grmoja Obraća glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek podsjećajući na nevjerojatan slučaj kojem je svojedobno svjedočila hrvatska javnost.

‘’Nakon 10 mjeseci izvida DORH, preciznije USKOK, odbacio je danas kaznenu prijavu protiv HDZ-ovog zastupnika Žarka Tušeka, snimljenog “spuštenih gaća” dok je nagovarao Viktora Šimunića na političku trgovinu u zamjenu za pogodovanje pri postavljanju na radno mjesto ravnatelja Parka prirode Medvednica. Na snimci se ne čuje kako će to Tušek srediti da baš Šimunić prođe na javnom natječaju za ravnatelja, no to su detalji koje bi Tušek već nekako posložio. Tušek nije bilo tko, nego utjecajni član utjecajne Organizacije, pravomoćno osuđene za korupciju’’, naglašava Grmoja te ističe kako je Državno odvjetništvo mjesecima slušalo snimku Tušeka, međutim, na njoj nije čuo ništa sporno.

‘’Nije čuo nuđenje mita. Nije čuo iskorištavanje položaja. Nije čuo trgovanje utjecajem. Ništa od toga DORH nije čuo na snimci koju su čuli milijuni hrvatskih građana. DORH ne može čuti jer nema uši, ali uši ima onaj zaposlenik DORH-a koji je pomilovao Tušeka današnjim rješenjem. Uši ima i Zlata Hrvoj-Šipek koja formalno upravlja DORH-om otkad ju je na to radno mjesto postavila Organizacija osuđena za korupciju. Uši imamo i mi, koji plaćamo potpisnika današnjeg rješenja i njegovu šeficu Zlatu. Na dan kad je Tušek podržao Zlatu za šeficu DORH-a u Saboru sam rekao: “DORH nije moguće reformirati. DORH je potrebno razmontirati!” Razumije se, i USKOK također’’, zaključio je Grmoja.