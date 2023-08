HDZ-ovac s kojim Milanović odrađuje protokolarne ručkove: Predsjednik mu samo jednu stvar ne oprašta

Autor: Iva Međugorac

Zatišje pred buru, tako se u HDZ-u opisuje izglađeni odnos između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića koji su mjesecima prije imenovanja ravnatelja VSOA-e vodili žestoke polemike u kojima se riječi nisu birale. Nakon kratkih susreta održanih u Kninu tijekom obilježavanja Oluje te u Sinju na Alci uslijedila su dugo očekivana i ključna imenovanja u cijelom obrambenom resoru, a upućeni tvrde da su po europskim napucima i pod ondašnjim pritiskom dogovorena i imenovanja koja se odnose na ispražnjene diplomatske fotelje.

Što se događa na relaciji Banski dvori- Pantovčak?

No, budući da će Plenković i Milanović biti primorani surađivati još barem deset mjeseci za očekivati je onima koji poznaju njihove odnose da će do novih tenzija doći posebice u vrijeme predizborne kampanje ako se Milanović doista u skladu s najavama iz njegova tima odluči izravno uplesti u izborne procese. Procesi su to u kojima će se Plenković nastojati boriti za treći uzastopni premijerski mandat, za što kada se baci pogled na oporbu prepreke ne bi trebalo biti, i baš se zato u vladajućim redovima vjeruje kako će Plenkoviću nogu podmetati najpopularniji političar u zemlji Zoran Milanović.

Nije Plenković do sada niti jednom javno obznanio da želi otići na neku od briselskih pozicija, ali takvu mogućnost malo tko u vladajućim redovima odbacuje, to je naprosto nešto što se spominje kao jedna od opcija. Ukoliko Plenković i nakon idućih izbora odluči zadržati premijersku poziciju tada će se oči javnosti okrenuti prema Milanoviću koji također još uvijek nije otkrio svoje dugoročne političke planove mada se na prvu čini kako je i predsjednik Republike već dugo u kampanji za još jedan mandat na Pantovčaku. Oni upućeni u aktualne odnose između vladajućeg dvojca kažu da je Plenković radi mira s Milanovićem iz priče o imenovanjima čelnih ljudi u obrambenom resoru isključio ministra Marija Banožića, što po mnogima unutar HDZ-a znači da se njegov ministarski staž bliži kraju.





Vrlo je upitno hoće li Banožić u idućem mandatu dobiti ijedan resor, no u svakom slučaju oni upućeni u tematiku kažu da je premijer od njega tražio da stane na loptu kada su po srijedi sukobi s Milanovićem, što pak u HDZ-u pripisuju svojevrsnom premijerovom dogovoru o nenapadanju kojega je uz pomoć ministra branitelja Tome Medveda postigao s predsjednikom Milanovićem. Premijeru je prema tvrdnjama upućenih u interesu da takav status zadrži sve do parlamentarnih izbora jer Plenkoviću ide u prilog da Milanović prestane s napadima i otvaranjima neugodnih tema, što za sada donekle funkcionira mada je Milanoviću dosta teško obuzdati svoj karakter koji nerijetko podrazumijeva i provokativne izjave na račun čelnih ljudi u vladi i vladajućoj stranci.

Puhovski smatra da Milanović pomaže Vladi

Neki poput primjerice profesora Žarka Puhovskog drže da Milanović svojim istupima fantastično pomaže i Plenkoviću i Vladi jer on vrlo često napravi neki skandal o kojem mediji izvještavaju, a onda to u drugi plan gurne neke znatno važnije teme pa čak i afere. Analize odnosa vladajućeg dvojca mogle bi dakle i dugoročno puniti medijske stupce, no da doista trenutno svjedočimo razdoblju zatišja moglo se vidjeti i iz toga što je Milanović smirio tenzije i u svojem odnosu s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem s kojim je preko supruge rodbinski povezan. Ovaj je dvojac privukao pažnju srdačnim razgovorom tijekom susreta u istarskom Barbanu gdje se održavala Trka na prstenac.

Predsjednik Republike pokrovitelj je spomenute Trke, a domaćin je pak načelnik općine Barban i predsjednik IDS-a Dalibor Paus. Događaj je to na kojem su Milanović i Jandroković sjedili jedan uz drugoga te ugodno i primjereno razgovarali, no dio HDZ-ovaca reći će kako to nije ništa neobično jer se njih dvojica ne mogu izbjeći ni na širim obiteljskim druženjima.

Treba u kontekstu ovih odnosa napomenuti i to da se Jandroković jedno vrijeme unutar HDZ-a spominjao kao potencijalni HDZ-ov kandidat za predsjednika države no on je navodno od tih ambicija odustao znajući da malo tko u srazu s aktualnim predsjednikom ima šanse biti pobjednik tih izbora.

Duga povijest odnosa između Milanovića i Jandrokovića









Da bez obzira na javne trzavice Milanović i Jandroković imaju zanimljivu povijest odnosa moguće je zaključiti i iz izjava Milanovićeva prijatelja SDP-ova Ivana Račana.

‘‘Neposredno nakon pada Tomislava Karamarka s Gordanom Jandrokovićem dogovarao sam se da osnujemo zajedničku tvrtku. Planirali smo zajedno prodavati hrvatsku pamet u regiji”, izjavio je svojedobno mladi Račan dodajući da je onda na velika vrata u HDZ ušao premijer Plenković i afirmirao Jandrokovića u visokoj politici kada je ovaj već imao u planu kako nastaviti karijeru nakon politike. Svoje planove s Račanom mlađim javno je potvrdio i Jandroković, koji doduše nikada nije previše progovarao o svojem privatnom životu i odnosima s današnjim predsjednikom Republike.

No, oni koji ovaj dvojac dobro poznaju kažu da su druženja između Jandrokovića i Milanovića krenula nakon Jandrokovićeve svadbe s liječnicom Sanjom Matasić kada se među uzvanicima našao Milanović u društvu svoje supruge doktorice Sanje Musić. Milanovića je na svadbu pozvala Jandrokovićeva supruga Sonja, a od tada i kreću susreti između ovog dvojca uglavnom na obiteljskim okupljanjima od dječijih rođendana na dalje. Kada poznanici iz tog vremena progovaraju o sukobima između Milanovića i šefa Sabora tada to pripisuju takozvanom muškom egu. Milanović sebe smatra iskrenijim i izravnijim od Jandrokovića koji mu se posebno zamjerio u vrijeme kada je blisko surađivao s bivšim premijerom Ivom Sanaderom, s kojim je Milanović obavio svoj prvi razgovor u Ministarstvu vanjskih poslova u kojem je godinama gradio karijeru baš poput Jandrokovića s kojim danas ima intenzivan i podosta neugodan odnos.