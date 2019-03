HDZ-ovac kojega je kćer optužila za nasilje napustio stranku i sve dužnosti

Autor: Dnevno

Potpredsjednik Gradskog vijeća Požege Igor Krizmanić izašao je iz HDZ-a. Njega je kći danas optužila za nasilje prije 15 godina, piše N1.

“Igor Krizmanić je podnio ostavku na sve stranačke dužnosti, izašao je iz Gradskog vijeća, Županijski odbor je prihvatio njegovu odluku i što se tiče statusa u stranci, brisan je iz stranke, dragovoljno je sam izašao iz HDZ-a”, rekao je predsjednik Požeško-slavonskog HDZ-a Željko Glavić.

“Jutros sam od njega zatražio da svoj slučaj rješava izvan stranke, da napusti stranku i da legitimnim pravnim putem dokazuje je li to kleveta ili nešto drugo, on je to prihvatio”, dodao je Glavić.