HDZ-OV VLADAR IZ SJENE! MOĆNA JANDROKOVIĆEVA MREŽA: On je najjači političar u državi

HDZ bi i nakon parlamentarnih izbora ponovno mogao tražiti crnog labuda. Zašto? Zato što im kampanju za nadolazeće izbore vodi šef Sabora Gordan Jandroković, koji je koordinirao izborima za Europski parlament, na kojima je vladajuća stranka ostala bez najavljivanog petog mandata. Unatoč tome, Jandrokovićevo ime nakon tog izbornog debakla rijetko se spominjalo, što zapravo i ne čudi, on je desna ruka premijera Plenkovića te je kao takav pošteđen svih kritika. Nije doduše Jandroković samo Plenkovićeva desna ruka, on je vješt političar, što god o njemu javnost mislila. Bio je tako Sanaderov mladi lav, suradnik bivše premijerke Jadranke Kosor, održao se i u Karamarkovoj eri, no blistave trenutke svoje karijere proživljava baš s Plenkovićem, koji mu nije prepustio prvu fotelju u Saboru, već mu kroz prste gleda zadnjih nekoliko godina koje je Jandroković iskoristio kako bi izgradio vlastitu mrežu pristaša u vladajućoj stranci. Oni koji Jandrokovića poznaju tvrde da se on nikada ne gura u prvi plan, i da je to njegova karika za opstanak. ”Netko može reći da je Jandroković prevrtljivac, a s druge strane on je političar, lojalan je stranci, a ne predsjednicima, ne znam čemu se ljudi oko njega čude.

Mi u HDZ-u se znamo šaliti da je zapravo Jandroković naš vladar iz sjene, ali ostavite li šalu sa strane on je doista stasao u ozbikljnog političara”, objašnjava naš sugovornik iz vladajuće stranke, te napominje da šef Sabora doista jest svestran što uostalom pokazuje i to da je razmišljajući o odlasku iz politike u poduzetničke vode poslovno carstvo nastojao graditi sa SDP-ovim Ivanom Račanom, rodbinski je preko supruge povezan sa Zoranom Milanovićem, a osim toga iza njega je ne odveć uspješan izlet u građevinske vode. Okušao se na svim stranama, a zatim odlučio da zovu politike ipak ne može odoljeti. Gradio je Jandroković svoju mrežu na sve strane pa je tako primjeruice sa suprugom primljen kod japanskog cara Naruhita i carice Masako, i to baš usred afere Crni labud, kada je rečeno kako je Jandroković drugi strani državnik nakon Donalda Trumpa s kojim se carski par sastao otkad je u svibnju Naruhito stupio na carsko prijestolje, umjesto svog oca Akihita.

”Jandroković gradi svoj imidž i kroz medije, znate on je dobar i sa mnogim urednicima medija u Hrvatskoj, primjetite kako o njemu u posljednje vrijeme sve pažljivije pričaju i pišu, svojedobno su ga zvali Njonjo, ali sada je sve to umjerenije. Jandroković ne ostavlja dojam opasnog tipa, ali s njim je najbolje ne ulaziti u konflikte”, savjetuje naš sugovornik iz vladajuće stranke. No, to što ne ostavlja dojam opasnog tipa ne znači da se šef Sabora ne nadmeće opakom retorikom. . „Čujte, dragi kolega Grmoja, reći da ste smeće je malo, samo vam to imam za reći”, kazao je tako jedne prigode obraćajući se mosotovom kolegi. U konflikte je ulazio i sa Mirom Buljem, ali njegov najpoznatiji saborsi okršaj zapravo se odvio koncem siječnja 2014.godine, kada se kao HDZ-ov zastupnik obračunao s ondašnjim premijerom, a današnjim predsjednikom Milanovićem. „Govorili ste kao ulični huligan, ali to je vaše pravo i tako se ponašajte. Što i očekivati od jednog nesposobnoga skorojevića”, rekao je tada Jandroković.

Milanović je, naime, nezadovoljan Jandrokovićevom raspravom o izvješću o održanim sastancima Europskog vijeća u prethodnoj godini, ustvrdio kako primjedbe daje čovjek koji „nema svjetonazor” i koji se, u vrijeme HDZ-ove vlasti, „ugnijezdio u kabinetu ministra vanjskih poslova”. Jandroković je, pak, u svom izlaganju rekao da se Milanovićeva vlada i ministri nisu iskreno identificirali s postignućima iz pristupnih pregovora. „Danas kada smo punopravna članica EU-a, očekujem da ta identifikacija s europskim vrijednostima i postignućima iz pregovora ozbiljno zapljusne i Vladu RH i da nam se ne događaju slučajevi kao što je slučaj s europskim uhidbenim nalogom, slučajevi gdje je evidentan sukob interesa da nitko ne reagira, da nam se ne događaju slučajevi u kojima mijenjamo Ustav po nedemokratskoj proceduri”, rekao je Jandroković. Također je kazao da biti Europljanin znači slijediti određene vrijednosti i da one mogu biti opće, ljudske, ali i političke, gospodarske. Milanović mu dakako nije ostao dužan. „Kada se pozivamo na ljudske vrijednosti, onda budimo malo ponizniji”, poručio mu je Milanović pitajući ga je li posjetio u zatvoru čovjeka koji ga je za ruku ugurao u HDZ aludirajući pritom na Sanadera. „Nemojte mi vi govoriti o ljudskim vrijednostima, a opet govorite o čemu hoćete – to je vaše pravo”, rekao je Milanović, te ustvrdio da je Jandrokovićev „svjetonazor oportunistički”.

Jandroković je naravno osporio to da ga je netko uveo u HDZ rekavši Milanoviću da prosipa mržnju pa se na tome ovaj verbalni obiteljski fajt i okončao. U nepunih 50 godina života, bio je potpredsjednik Vlade, ministar vanjskih poslova, potpredsjednik Sabora, saborski zastupni i na koncu šef Hrvatskog sabora s velikim, nezaustavljivim ambicijama. ”Svašta je Jandroković prošao, u stranci su ga znali vrijeđati, ponižavati, ali nije se dao pokolebati, nosio se i sa kritikama javnosti, zanimljivo je kako su ga rijetki do Plenkovićeva dolaska u HDZ-u doživljavali ozbiljno, no Plenković itekako sluša njegove savjete, doživljava njjegove analize i smatra ga itekako ozbiljnim suradnikom. On se s Plenkovićem izgradio, pa sjetite se da je baš Jandroković iz vlade ispratio Martinu Dalić, obračunavao se s koalicijskim partnerima, s njim je premijer rekonstruirao vladu, sastavljao tim za unutarstranačke i europske izbore”, objašnjava nadalje naš sugovornik te konstatira da je uz Plenkovića upravo Jandroković najutjecajniji i najmoćniji član vladajuće stranke, a samim time i jedan od najmoćnijih političara u zemlji.

”Plenković u HDZ-u ima mrežu svojih ljudi i tu nema spora, prijatelj je s ministrom gospodarstvas Darkom Horvatom, u odličnim je odnosima sa šefom Podravke Marinom Pucarom, na njegovu inicijativu Fabris Peruško preuzeo je Agrokor, prijatelj je sa Čulom iz Hrvatske pošte, sa Ivicom Ararom iz Plinacra,u javna poduzeća je bez njega nemoguće ući, a što vam više od toga treba da bi bili moćni”, pita se naš sugovornik pa napominje da su Jandrokoviću naklonjeni i HDZ-ovci na terenu. ”On je dobar sa Ivanom Radićem iz osječkog HDZ-a, njegovi kadrovi su i Ante Plazonić, Frano Matušić, Mario Šiljeg, Miro Totgergelije. Ljudi ga na terenu, u ograncima dobro dočekuju, smatraju ga uljudnim i odmjerenim”, zaključuje naš sugovornik. I doista, pred predsjednikom Sabora novi je bitan izazov, u kojem Plenković ozbiljno na njega računa, a sve i da podbaci teško da će biti otpisan.