HDZ-ov kandidat za Liku u gabuli! Protiv njega kreće kazneni postupak, a skupi sat nije jedino što je ‘zaboravio prijaviti’

Nikada ni jedni izbori koji su se održavali na lokalnoj razini nisu plijenili toliko pažnje, kao što je to slučaj s izborima za skupštinu Ličko-senjske županije gdje bi snage ponajprije trebao odmjeriti HDZ te bivši HDZ-ov župan, nedavno izbačeni Darko Milinović. Da je riječ o vrlo značajnoj bitci i odmjeravanju snaga za 10.ožujka, pokazuju i brojke koje govore o sredstvima potrošenima za kampanju.

Naime, HDZ-ova koalicija potrošila je više nego što su zajedno potrošili svi ostali sudionici, točnije njih osam što su otkrila preliminarna izvješća. Izbori u ličkom kraju izrazito su bitni predsjedniku HDZ-a Andreju Plenkoviću, jer oni će na jedan način biti pokazatelj njegovog utjecaja u stranci, ali i u Lici gdje Milinović koji je naprasno izbačen iz vladajuće stranke godinama igra vrlo bitnu ulogu, kroz koju je i svojoj donedavnoj stranci osiguravao pobjede na izborima.

HDZ na te značajne izbore izlazi u koaliciji s HSU-om, HSP-om AS, HSS-om i HBS-om, a do sada su na kampanju spiskali 119 tisuća kuna, dok je nezavisna lista glavnog konkurenta Milinovića na kampanju izdvojila skromnih 1656 kuna. SDP je na kampanju dao 33.500 kuna, Nezavisna lista Ane Dabe 20.300 kuna, stranka Milana Bandića nešto više od 18 tisuća, Živi zid 9.500 kuna, svi zajedno 83 tisuće kuna.SDSS, HSP te HSLS koji na izbore ide u koaliciji s HNS-om, izvijestili su da nisu imali izbornih troškova, s tim da je HSLS, naveo da je za medijsko oglašavanje potrošio oko 9.600 kuna, uz simboličan popust od 86 kuna.

HDZ-ova koalicija, od jednog je donatora dobila deset tisuća kuna, dok je Dabo od njih pet osigurao 25.100 kuna, na donacijskoj listi HSLS-a spominje se vlastitih 35 tisuća kuna, dok Milinović i ostali sudionici nisu imali donacija. HDZ je očekivano, najviše sredstava, konkretnije 90 tisuća kuna dao na promidžbu te usluge reprezentacije, a na iste stavke SDP je potrošio oko 17.600 kuna, NL Ante Dabe oglašavanje na portalima stajalo je gotovo 20 tisuća kuna.

Stranka Bandić Milan 365 kao trošak navodi (kupovinu) samostojećeg hladnjaka i ležaja (4.360 kuna), peći na kruto gorivo (3.300 kuna), najam šatora i stolova (3.500 kuna), koalicija HSLS/HNS na je medijsko oglašavanje potrošila 9.600 kuna i dobila popust od 86 kuna. Živi zid je na grafičke i tiskarske usluge potrošio oko 3.400 kuna, za kupovinu namirnica i benzina, zbrojeno, 2.000 odnosno 2.900 kuna.

Izvjesno je dakle da se u kršnoj Lici vodi žestoka politička bitka, što uostalom potvrđuje i vojska HDZ-ovih ministara koji danima hodočaste tim krajem, promovirajući svojeg kandidata Marijana Kustića uz tendenciju da on kao kandidat za župana pobijedi najvećeg rivala Milinovića, s kojim je do jučer dijelio stranačke klupe. Koliko je vladajućima stalo do pobjede na tim izborima govori i njihova vlastita anketa koja sugerira na pobjedu na izborima, iako anketa jedne agencije ukazuje na to da je rezultat izrazito tijesan.

Dok HDZ smišlja strategiju Kustić grca u problemima. Naime, medijski prostor napunile su fotografije Kustićeva sata vrijednog 60 tisuća kuna, što je zapazio novinar N1 televizije Hrvoje Krešić, riječ je o satu marke Panarei, model sata je Luminor GMT koji, kako se vidi na stranicama proizvođača, košta 7500 dolara ili nešto više od 49 tisuća kuna. I to bez PDV-a. S PDV-om se cijena penje na 60 tisuća kuna. Ne bi to bilo ništa odveć čudno, jer nagledala se hrvatska javnost političkih satova da Kustić svoj nije zaboravio prijaviti u imovinsku karticu, što nalaže zakon.

N1 je poslao službeni upit Kusiću, koji je rekao da je sat prijavio nakon što je dobio upit.

“Istina je da posjedujem navedeni ručni sat koji sam dobio kao poklon 2017. godine. S obzirom da sam sat dobio kao poklon od obitelji, nisam bio svjestan njegove točne vrijednosti i obveze da ga unesem u svoju imovinsku karticu. Žao mi je zbog toga, a hvala g. Krešiću što mi je na nju ukazao u telefonskom upitu 27. veljače.

Nakon što mi je skrenuta pozornost na tu činjenicu i nakon što sam postao svjestan ove pogreške, napravio sam odgovarajuću korekciju u svojoj imovinskoj kartici što je vidljivo iz dokumentacije koju Vam dostavljam u privitku”, odgovorio je Kusić na upit spomenutog medija. Problem sa satom Kustić bi već nekako sanirao da se protiv njega ne pokreće kazneni postupak zbog sudjelovanja u prometnoj nesreći zajedno sa savjetnikom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, Tomislavom Madžarom.

Da su pred Kusićem ozbiljni problemi svjedoče i dokumenti koji su u posjedu našega portala, a koji pokazuju da je DORH nedavno poslao zahtjev Mandatno-imunitetnom povjerenstvu za pokretanjem kaznenog postupka protiv potencijalnog župana, s čime je očigledno dobro upoznat i prvi čovjek Sabora Gordan Jandroković.

Podsjetimo, riječ je o nesreći koja se odvila kod mjesta Bobota, u kojoj su sudjelovala tri vozila. Policija je pak izvijestila kako je u istoj ozlijeđeno pet osoba. BMW-u kojem su se nalazili Madžar i Kustić, navodno se nije zaustavio na znak STOP na križanju, te je uletio u križanje sudarajući se s vozilom koje je dolazilo iz smjera Osijeka, a u nesreći je sudjelovalo i vozilo koje je na njih naletjelo, neslužbene su informacije kojima se baratalo u to vrijeme.

Kada već govorimo o ovom potencijalnom županu, treba reći kao je on Plenkovićev izbor za lički ogranak HDZ-a radi čega je uostalom i žrtvovao Milinovića, Kustića je u priču oko izbora u Ličkoj županiji lansirala upravo stranačka središnjica, premda je riječ o relativno anonimnom saborskom zastupniku, čije ime u ušima ponajprije zvoni javnosti zainteresiranoj za nogomet, jer Kustić je paralelno jedan od direktora u Hrvatskom nogometnom savezu te je zadužen za resor natjecanja i infrastrukture.

Kustić plaću dobiva u saboru braneći boje svoje stranke,dok je u HNS-u na direktorskoj poziciji volonterski, mada je i Plenković jedan od onih koji su se zalagali za razdvajanje politike od sporta.

Kustić se saborskih klupa domogao nakon što je lani Milinović postao ličko-senjski župan, a u saborskim klupama sjedio je i u prošlom sazivu Sabora, i to kao zamjena Božidaru Kalmeti, međutim koliko god da bio u Saboru, toliko je činjenično stanje da je nogomet obilježio život 43-godišnjaka iz Rijeke koji se skrasio u Novalji.

Ambiciozni Kustić jedno je vrijeme nakon nogometne karijere obnašao dužnost direktora NK Novalje, a ubrzo potom i predsjednik Međužupanijskog Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza iz Ličko-senjske županije. Kasnije je bio i dopredsjednik HNS-a, a 2018. godine imenovan je direktorom HNS-a za natjecanje, nogometni razvoj i infrastrukturu. Razmatralo se da on zamijeni Davora Šukera na poziciji predsjednika Nogometnog saveza, ali od kandidature je u konačnici odustao.

Početkom godine, Predsjedništvo HDZ-a raspustilo je lički ogranak stranke kojim je upravljao Milinović te se od tada čeka na nove izbore, koji nikako da se dogode. U nekoliko su navrata otkazani, a to je Milinovića nagnalo da se postroji pred središnjicom stranke s 200 njemu lojalnih ličkih HDZ-ovaca koje je postrojio pred strankom.

No, Kustić nekoliko dana prije toga ističe kandidaturu za šefa ličkog ogranka stranke te postaje Milinovićev protukandidat s potporom iz Zagreba. Iza njega je burna brakorazvodna parnica o kojoj su pisali mediji, jer bivša supruga svojedobno ga je prozivala tvrdeći da mu je Zdravko Mamić financirao kampanju za gradonačelnika Novalje 2016. godine, od čega se on sam ograđivao.

Ograditi se teško može od kazne koju mu je izreklo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa jer u svoju imovinsku karticu nije prijavio da otplaćuje kredit. Povjerenstvo je tražilo izvadak iz Fine iz kojega su uvidjeli da dužnosnik na dan 22. ožujka 2018.godine ima ukupne obveze po osnovama u iznosu od 1.356.473,53 kune te da je stanje blokade 1.422.128,17 kuna, međutim ispostavilo se da on nije nositelj kredita već bivša supruga, a on je bio jamac pa je sukladno tome otplata pala na njega.

Prozivan je i zato što u kartici nije naveo ostala članstva i funkcije koje je obnašao tijekom mandata, no u kartici zato stoji vlasništvo nad dvjema njivama u Općini Kolan, koje su nasljedstvo.Ne posjeduje druge nekretnine, štednju niti osobni auto.

Zahtjev za pokretanje kaznenog postupka protiv MARIJANA KUSTIĆA