HDZ-ov gradonačelnik prebio branitelja i lagao na sudu, a otac mu se bavi sumnjivim poslovima!

Posljednjih dana, mediji su se raspisali o potrazi za bagerom koja je dovela do Miroslava Brkana zvanog Kišo, oca gradonačelnika Makarske. Na samom početku afere „bager“, gradonačelnik Jure Brkan, nije htio komentirati situaciju u kojoj se našao njegov otac, ali u nedjelju, u izjavi za Jutarnji list, potvrdio je riječi Brkana starijeg, i time se praktički stavio u poziciju suučesnika u teškim kaznenim dijelima.

HDZ u misiji kontrole štete i zataškavanja slučaja „bager“

Ovi medijski istupi, predstavljaju jalov pokušaj kontrole štete, a koliko su vjerodostojni Brkani, pogotovo Miroslav Brkan zvani Kišo, ponajbolje dočaravaju njegove komične izjave. Živopisni Kišo, u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju, koji je kasnije prenio i Jutarnji list, na pitanje da li je ikada osuđen za šverc građevinskih strojeva, odgovora sljedeće.

„Ma nikad vam ja nisam osuđen za šverc nikakav. Osim za šverc kave. Nikad ništa. „ Dakle, u tri kratke, gramatički pogrešne rečenice, Kišo prvo kaže da nije osuđen za šverc, a onda samog sebe demantira, priznajući da je ipak švercao kavu.

U daljnjem razgovoru, novinarka Slobodne Dalmacije, Andrea Topić, pokušava utvrditi kakvim se poslom Kišo bavi. On objašnjava da se bavi „izvozom trupaca i drvne građe“. Dodaje da mu je tvrtka registrirana u Distriktu Brčko. Postavlja se pitanje, zbog čega ovaj poduzetnik ne posluje u Hrvatskoj, nego je baš Brčko odabrao za sjedište svoje tvrtke? Na to pitanje, trebali bi odgovoriti policija i pravosuđe Bosne i Hercegovine. Radi li se o uvozu-izvozu, ili šverc-komercu, mogla bi utvrditi jedino opsežna policijska istraga. Naša redakcija, nalazi se u posjedu otpremnice koja je poslana preko e-maila. U tom mailu, izvjesna Sabina Hodžić, traži od treće osobe da dokumentaciju za „Miru“, šalje na dva maila. Prvi je njen, a drugi od Ramiza Bečića, knjigovođe iz Brčkog. S obzirom da su Brkani porijeklom s Kupresa, zvali smo lokalne novinare, poslovne ljude i rodbinu. Naši sugovornici, dobro su upoznati s likom i djelom Miroslava Brkana Kiše, ali se boje o tome javno govoriti. Spominju ratno profiterstvo, privatizaciju, sumnjive poslove i veliku štetu lokalnoj šumariji. Kišo je svojevrsna ruralna legenda ovih krajeva a čitava priča zabavlja seljake koji ga uistinu dovode i u veze s prostitucijom, ali mi za to ne posjedujemo konkretne dokaze. Imamo fotografije kuće u kojoj su se nalazile prostitutke iz Bugojna, te ime i prezime, identitet glavnog organizatora. Pitali smo neke svjedoke, da li je bilo policijskih intervencija na toj lokaciji? Uz smijeh, odgovorili su nam da nije, jer je preko puta te kuće živio policajac M.R., koji je dobro surađivao s vlasnikom. Ta priča završila je tako da su seljani prosvjedovali i time otjerali prostituciju iz svog kraja.

Gradonačelnik pretukao branitelja i lažno svjedočio na sudu?!

Uglavnom, za više informacija i dokumenata, netko iz Zagreba, tko posjeduje policijske ovlasti, trebao bi podići telefonsku slušalicu i nazvati kolege iz Bosne i Hercegovine. Vrlo vjerojatno, to se neće dogoditi, jer stvari su otišle predaleko. Naime, da se gradonačelnik ogradio od oca, tada bi se stvorili preduvjeti za pravu istragu. Ovako, nakon kontrole štete, slijedi zataškavanje i diskreditacija svih svjedoka. Možda je prekasno i za reakciju predsjednika Vlade. Plenković je imao dovoljno vremena, da se javno ogradi od Brkana, te zatraži istragu, ali nije učinio ništa, iako zna, kako afera s bagerom, nije jedini krimen njegovog gradonačelnika.

Obavili smo brojne razgovore i sa građanima Makarske, te saznali za nekoliko slučajeva, zbog kojih bi gradonačelnik Jure Brkan, neovisno o ishodu priče s bagerom, morao odmah podnijeti ostavku. Prvi je premlaćivanje bolesnog branitelja Damira Beroša. Kao gradski vijećnik HDZ-a, u ljeto 2015, Jure Brkan, uz pomoć još jednog muškarca, brutalno je premlatio branitelja Damira Beroša, teškog invalida i bolesnog čovjeka. O spomenutom slučaju, postoji sudska i medicinska dokumentacija. Lokalni branitelja, molili su Plenkovića da ne dopusti kandidaturu za gradonačelnika Makarske , napadaču na branitelja, no ništa nije pomoglo. Očito je da Jure Brkan, visoko kotira kod Plenkovića.

Naravno, to nije sve. Jure Brkan, sudjelovao je u sudskom sporu s Ivanom Šimićem, gradskim vijećnikom Živog Zida. Šimić je tužio Brkanove poslodavce i dobio spor. O svemu smo pričali sa Šimićem, koji ima vrlo složene odnose s gradskom vlasti. Tokom razgovora, potvrdio nam je ove spoznaje i rekao da ima dokaze, kako je Jure Brkan, lažno svjedočio na sudu. Makar smo ga tražili, sudski zapisnik nam nije poslao, pa ćemo ga, ako treba, zatražiti i preko samog suda. Šimić ima privatnu tvrtku za uzgoj bilja, hortikulturu i uređenje okoliša. Prema našim informacijama posluje s gradskim grobljem, a dobio je i štand na gradskoj plaži, tako da mu vjerojatno ne odgovora sukob s Brkanima. Da, teško je boriti se protiv HDZ-a, dok istodobno ovisiš o njihovoj milosti. Ovakvo ponašanje Šimića, moglo bi ozbiljno kompromitirati i Živi zid, no pitanje je ima li čelništvo stranke, ikakvog ozbiljnog utjecaja na Šimića.

Plenković može vratiti bager, ali neće

Ali, ostavimo nakratko mutne političke igre i završimo priču o Miroslavu Brkanu Kiši. Snimka, koju smo objavili u prvom tekstu, predstavlja tek dio materijala koji je snimljen. U zadnjem tekstu o aferi bager, novinarska Jutarnjeg lista, Vanja Nezirović, potvrdila je postojanje drugih snimki, na kojima Brkan govori o skidanju i zamjeni pločica bagera, što jasno implicira da je upoznat s falsificiranjem dokumentacije za ukradene strojeve. Kako je u pitanju ukradeni i „vrući“ stroj, on na crnom tržištu ne vrijedi 65-70 tisuća eura, koja mu je legalna vrijednost, nego barem 2-3 puta manje, dakle oko 25 000 eura, što je i cifra koju je pred nama, i drugim svjedocima, naveo Miroslav Brkan Kišo. Na Brkanovu žalost, to nije jedino što ga inkriminira. Stalno mijenja priču i na kraju izjave koju je dao Jutarnjem listu, postavlja pitanje, ako i prodaje bagere, kakve to veze ima s njegovim sinom? Ima itekakve veze, zato jer mu sin preko novina pruža lažni alibi. Barem sedam svjedoka, povezuje Miru Brkana Kišu s prodajom ukradenih strojeva, a koliko bi se tek ljudi javilo, kada bi se prema ovom notornom šverceru i kombinatoru, represivni aparat odnosio, kao prema nesretnom Vargi iz afere „SMS“. Dio svjedoka, dobili su zbog razgovora s policijom i novinarima i jasne prijetnje iz kriminalnog miljea. Preslušali smo sve snimke, pa i onu na kojoj Kišo govori o trojici kradljivaca koji su završili u pritvoru. Dva su puštena, dok je jedan izgleda zaglavio. Pred našim očima i ušima, zvao je čitav niz brojeva ljudi koji su dio ovog švercerskog lanca, no policija mu, do dana današnjeg, nije niti oduzela mobitel. Ovom prilikom, ekskluzivno objavljujemo i fotografije s očevida krađe bagera, za koji policija nije uspjela utvrditi, ni kada je ukraden. Uzimajući u obzir lokaciju, nadzorne kamere i veličinu stroja, neka čitatelji sami odgovore, kako je tako nešto moguće? Daljnje kompromitirajuće snimke, nećemo sada objavljivati, jer bi se moglo dogoditi, kada sve ostale laži postanu neodržive, da se Kišo izvuče, samo zato jer nije bilo naloga za tajno snimanje. Sve se pretvara u sprdačinu, a stvari su zapravo vrlo ozbiljne. Građevinskim poduzetnicima, otimaju se skupocjeni strojevi koji nestaju bez traga, a kada se konačno otkrije tajanstveni posrednik u tim poslovima, ispada da je isti, preko sina, povezan sa samim vrhom HDZ-a.

Miroslav Brkan zvani Kišo, uz razne konfabulacije i neistine, petljanja, rekao je jednu veliku istinu. Prava „meta“ našeg pisanja, uistinu nije on, nego premijer Plenković, jer ispada da jedino premijer, ako lupi šakom o stol, može potaknuti kriminalnu organizaciju, da vrati taj prokleti bager.