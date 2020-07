HDZ-ov DOAJEN SE VRAĆA! Kadar Ivića Pašalića i Markice Rebića ušao u Sabor

HDZ-ov doajen tako u vladajućoj stranci tepaju svojem novom saborskom zastupniku Mariju Kapulici, koji za one nešto dubljeg pamćenja nije nikakva nepoznanica, u politički život u vladajućoj stranci vratio ga je aktualni šef Andrej Plenković.

Uz ostalo Kapulica je predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a “Dr. Franjo Tuđman”, što zapravo niti ne čudi budući da je ovaj nekadašnji predsjednik mladeži HDZ-a u politiku ušao 1989. godine i dio političke karijere proveo u Uredu predsjednika Franje Tuđmana, gdje je bio pomoćnik njegovog savjetnika za nacionalnu sigurnost Markice Rebića.

U novijoj političkoj karijeri Kapulica se prometnuo u posebnog političkog savjetnika predsjednika HDZ-a Plenkovića. To je ujedno bio prvi put da neki šef HDZ-a ima posebnog političkog savjetnika, pa su neki u stranci to protumačili kao Plenkovićevo vraćanje usluge nekadašnjem predsjedniku mladeži HDZ-a, jer je on bio jedan od devetero potpisnika zahtjeva da predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko, zbog neuspjeha oko formiranja Vlade, treba odstupiti s dužnosti predsjednika stranke.

Kapulica se u političkom životu Hrvatske afirmirao kao prvi predsjednik mladeži HDZ-a, i jedan je od veterana te stranke. Iz aktivnog političkog života eliminiran je kad je stranku preuzeo Ivo Sanader, a u aktivan stranački život vratio se 2015. godine, i ostao upamćen po snažnom govoru u listopadu te godine, prije parlamentarnih izbora, na proslavi 25. obljetnice mladeži HDZ-a.Tada je Kapulica uputio otvorenu kritiku HDZ-ovcima upozoravajući na osipanje glasača i sve slabije izborne rezultate kao posljedica lošeg vođenja stranke. Iako je govor popraćen snažnim ovacijama, rijetki su se tada, prije parlamentarnih izbora usudili predsjedniku stranke Tomislavu Karamarku ukazati na stvarne probleme u stranci i među glasačima HDZ-a.

Kao student, Kapulica se 1989. angažirao u osnivanju HDZ-a, a sredinom devedesetih godina prošlog stoljeća ušao je i u Sabor i tada je imao status najmlađeg saborskog zastupnika. Dio svoje političke karijere proveo je u Uredu predsjednika Franje Tuđmana, gdje je bio, kako smo naveli i pomoćnik njegovog savjetnika za nacionalnu sigurnost Markice Rebića.

Godine 2002., Kapulica je napustio HDZ. U političkom sukobu između Ive Sanadera i Ivića Pašalića stao je na stranu potonjeg i zajedno s Pašalićem bio je među osnivačima stranke Hrvatski blok. Kapulica se u HDZ vratio tek prije par godina, kad je predsjednik stranke bio Tomislav Karamarko.