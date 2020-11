HDZ-OM KRUŽI NOVO IME: Idealna je zamjena za Ćorića

Premda premijer Andrej Plenković trenutno javno i otvoreno svoji uz svojeg ministra Tomislava Ćorića koji se našao na udaru oporbenih saborskih zastupnika u vladajućoj stranci svjesni su toga da je upravo čelni čovjek hrvatskog gospodarstva jedna od najslabijih karika nove Vlade.

Kako tvrdi niz naših sugovornika iz HDZ-a Ćorić u stranci baš i nije omiljena politička figura, a to se uostalom potvrdilo i na srpanjskim parlamentarnim izborima. No bez obzira na to Plenković mu je prepustio važan resor, djelom i pod utjecajem svojeg savjetnika Mate Granića.

To povjerenje koje je Ćorić zadobio od prvog čovjeka Vlade uslijedilo je nakon što se Ćorićevo ime našlo u središtu afere Vjetroelektrane, slijedom čega je uhićena bivša kninska gradonačelnica Josipa Rimac. Odvijalo se to usred kampanje za parlamentarne izbore, i Plenkoviću nije bilo posve svejedno što se ministrovo ime provlači u neugodnom kontekstu. Ali bez obzira na to baš je Ćorić bio glava HDZ-ova predizbornog programa pa je i to bio jedan od razloga radi kojih ga je premijer angažirao u svojoj novoj Vladi.

Nije prošlo dugo od formiranja Vlade, a Ćorić je već osvanuo u novoj aferi – aferi Janaf, u sklopu koje je posrnuo dugogodišnji šef te državne tvrtke Dragan Kovačević kojemu je Ćorić bio izravno nadređeni, a sa kojim ne samo da je politički surađivao već je na iznenađenje velikog djela javnosti pohodio njegov kontroverzni klub u Slovenskoj ulici. Upravo je Ćorić bio najnervozniji u vrijeme kada su se mediji još bavili aferom Janaf pa je na novinarska pitanja u svojem prepoznatljivom stilu odgovarao pomalo s visoka. Taj stil s visoka ono je što obilježava Ćorićevu političku karijeru, a ujedno i jedna od osobina koju mu u stranci najviše zamjeraju.

Kako ističu HDZ-ovci s kojima smo razgovarali Ćorić je jedan od pokazatelja da je njihova stranka kadrovski devastirana, jer sve i da poželi s nekim zamijeniti aktualnog ministra, Plenković u svojim redovima za sada nema nekoga tko je iskočio i profilirao se kao stručnjak za gospodarstvo, u vladajućim redovima smatraju kako bi idealan ministar gospodarstva, posebice u ovim nadolazećim kriznim vremenima, bio netko poput Damira Vanđelića, uspješnog menadžera i hrvatskog branitelja, nesuđenog premijera koji je prije par dana preuzeo koordinaciju Povjerenstvom zaduženim za obnovu Zagreba. Vanđelić se po kuloarima sve učestalije spominje kao potencijalni kandidat HDZ-a za zagrebačkog gradonačelnika, no u stranci drže kako ga na tu kandidaturu ne bi trebalo prokockati, već ga vrijedi držati u rezervi za slučaj da Ćorić ‘padne’ te ujedno priznaju kako su on i premijer Plenković u posljednje vrijeme sve češće u komunikaciji, ali i da su samim time sve prisniji.