HDZ odgovorio Milanoviću: ‘Kad Vlada RH postigne više od njega za Hrvate u BiH, to je – loše! A kad on postigne manje, to je – sjajno!’

Autor: Dnevno

Nakon što je jučer Zoran Milanović premijeru Andreju Plenkoviću napisao pismo u kojem je prozvao Vladu jer je prihvatila zaključke Vijeća EU kojima se ne spominje konstitutivnost hrvatskog naroda. Plenković mu je danas odgovorio da “čim se spomene Daytonski sporazum, konstitutivni narodi su unutra, a onda mu je Milanović odgovorio na Facebooku.

No, saga nije tu staka, HDZ je priopćenjem odgovorio predsjedniku.

“Dosljedni“ Milanović: Kad Vlada RH postigne više od njega za Hrvate u BiH, to je – loše! A kad on postigne manje, to je – sjajno!

Zaključci Vijeća EU-a o proširenju – koje predsjednik RH pokušava problematizirati – ne samo da sadrže ključne elemente za ostvarivanje ustavne ravnopravnosti Hrvata u BiH, nego su i iskorak u odnosu na ranije tekstove, pa tako i na Zajedničku izjavu sa summita NATO-a 14. lipnja. Za koju je upravo Milanović glasovao. I još se hvalio „velikim uspjehom. Ocjena predsjednika RH o Zaključcima Vijeća EU-a o proširenju – u dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu – potpuno je pogrešna, piše HDZ”, poručili su iz HDZ-a.