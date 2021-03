HDZ JE U PRVOJ KOLINDINOJ KAMPANJI GRCAO U DUGOVIMA: Tko je organizirao prikupljanje donacija?

Autor: Iva Međugorac

”Ako itko može pobjediti Josipovića, onda je to ona”, rečenica je to koju je izgovorio nekadašnji zamjenik šefa HDZ-a Milijan Brkić aludirajući na Kolindu Grabar-Kitarović, koja je u to vrijeme još bila zamjenica generalnog tajnika NATO-a, te se o svojim političkim ambicijama nije izjašnjavala premda se o njenom političkom angažmanu, pa i o kandidaturi za predsjednicu govorilo još od 2013. godine.

Bilo je tada teško za povjerovati da bi se ova bivša Sanaderova ministrica upustila u takvu avanturu, pošto je Ivo Josipović tijekom cijelog mandata držao vrh ljestvice najpopularnijih političara s rejtingom većim od 70 posto. No kada je operativni dio politike u pitanju Brkić nikada nije griješio, pa se tako uspostavilo da je bio u pravu onoga trenutka kada je svojem tadašnjem šefu Karamarku savjetovao da stupi u kontakt s Grabar-Kitarović koja je u međuvremenu uistinu uspjela poraziti Josipovića i donijeti HDZ-u pobjedu na predsjedničkim izborima.

Pobjedu koja se u posljednjih nekoliko dana počela dovoditi u pitanje na naslovnici tjednika Nacional u kojem se tvrdi kako se Grabar-Kitarović na kandidaturu odlučila po nagovoru Zdravka Mamića koji je na večeri u Bruxellesu inzistirao na tome da se riješe Josipovića ponudivši tada kao izvršni dopredsjednik Dinama da Grabar-Kitarović isplaćuje razliku između plaće u NATO-u i one koju bi imala ako postane predsjednica.

Isplata preko Mađarske?

Prema tvrdnjama ovog medija, Mamić je svoj dogovor ispoštovao pa je isplata išla preko Mađarske, a uvid u to imale su i mađarske tajne službe. Da sve to nije istina, već da se radi o ‘objedama i lažnim navodima’ ubrzo potom na društvenim mrežama ustvrdila je bivša predsjednica pozivajući se na HDZ koji je financirao njenu prvu kampanju. S time premijer Plenković nije želio imati posla pa je odgovornost za financije prebacio na prošlo stranačko rukovodstvo tvrdeći da je on odgovoran za ono što se događa u njegovim mandatima, ali ne i za ono što se događalo te 2014. godine, kada je krenula kampanja Kolinde Grabar-Kitarović.

Iako Plenković danas o tome ne želi govoriti, u HDZ-u priznaju kako je on stabilizirao stranačke financije pa podsjećaju da su doista uoči tih predsjedničkih izbora imali problema s financijama. I bez njihova priznanja, problem financija u HDZ-u se ni u Karamarkovoj eri nije krio, 2014-te godine imali su problema s nepravomoćnom presudom za korupciju temeljem koje su trebali vratiti 4 milijuna eura, a to se trebalo poklopiti s kampanjom za predsjedničke izbore, dok su u isto vrijeme stranku gušili problemi s isplatom plaća vlastitim zaposlenicima HDZ-a.









Operativni Brkić tom je financijskom problemu doskočio organizacijom donatorskih večera u Westinu, mjesto za stolom plaćalo se 10 tisuća kuna, a uz braću Mamić na toj svečanosti nazočili su i Josip Klemm te Tomislav Horvatinčić. Međutim, u Nacionalu tvrde kako je Mamić predsjednicu i mimo toga potpomogao s 500 tisuća eura, što u službenim stranačkim financijskim izvješćima nije moguće pronaći, ondje se kao donacija od braće Mamić spominje svega 20 tisuća kuna.

Kome je u interesu aktualizirati danas gotovo zaboravljenu kampanju nije poznato, ali je zato poznato kako je u tom periodu jedan od ključnih vođa predsjedničine kampanje bio Milijan Brkić, koji je po svemu sudeći bio mozak operacije u kojoj su se prikupljala financijska sredstva za istu.