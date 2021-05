HDZ JE NAČET! Što Plenković mora napraviti da spasi drugi krug? Analitičar upozorava: ‘Neke HDZ-ovce ljudi više ne mogu ni gledati!’

Autor: Daniel Radman

HDZ je načet u Dalmaciji, prijeti im gubitak Splita, drugi krug je neminovnost i u svim dalmatinskim županijama. Na prošlim izborima Božidar Longin je u Zadarskoj sve riješio u prvog krugu, u Šibensko-Kninskoj Goranu Pauku za isto je nedostajalo 0,6 posto, a Nikoli Dobroslaviću 2,2 posto. Najlošije je kotirao Blaženko Boban s i dalje impresivnih 42,2.

Sad svi idu u drugi krug s tim da su Longin i Dobroslavić pali za sedam posto, Boban za tri posto, a Pauk je imao zastrašujući pad. Ne samo u postocima, tu mu se smanjila podrška za 13 posto, već je pao na drugo mjesto. I još gube Split.

Jasno je da u HDZ-u zvoni alarm za uzbunu. Ako žele da Dalmacija ostane plava, županije ne smiju prepustiti i jasno je da će sve učiniti da ostane tako.

Lakše se okrenuti neovisnima

Kolike su im šanse u tome prokomentirao nam je dr.sc. Sven Marcelić s odjela za sociologiju Zadarskoj sveučilišta.

“Pretpostavljam da će ipak zadržati većinu. U Zadarskoj ne bi tebalo biti nikakvih problema, u Dubrovačko-neretvanskoj i Splitsko-dalmatinskoj također. Šibensko-kninska je jedina u kojoj ima ‘frke’, ali mislim da je to jednim dijelom i zbog toga što su se tamo isprofilirale nezavisne scene. U lokalnom kontekstu to je uvijek jača prijetnja. Teže je očekivati promjenu u preferencijama birača od HDZ-a prema SDP-u, koliko od nekog od njih prema nezavisnoj opciji. U principu, lokalna politika jako pogoduje nezavisnim listama, upravo zato što se one više bave lokalnim temama i profiliraju se iz lokalnog konteksta”, pojašnjava nam, između ostalog, razlog što Marko Jelić ima velike šanse srušiti Pauka. No, i u Zadru je Longinu prijetnja neovisni kandidat. A Neovisnom Roku Toliću nedostajalo je manje od dva posto da uđe s Dobroslavićem u drugi krug u Dubrovačko-neretvnaskoj.

Pojasnio je Marcelić zašto su HDZ-u neovisne liste te koje su zapravo najveća prijetnja.

“Logika stvari je takva da su u Dalmaciji nezavisni kandidati ti koji mogu baciti rukavicu HDZ-u. Kad gledamo kako je Dalmacija konfiguracijski posložena, zaleđe je uvijek desno, gradovi su ‘li-la’, a otoci su, kao populacijski najslabiji, ujedno i ‘najlijeviji’. U principu, niti ljevica niti neke parlamentarne opcije nisu bile tako jake da mogu ugroziti HDZ, a u krajnjoj liniji i Most – koji je kasnije isprofilirao kao nacionalna snaga – počeo s tom logikom nezavisnih.”

Marcelić ističe da to nije nešto neočekivano, pa napominje da se u sociologiji i politilogiji ti koncepti prate još od 60-ih godina kroz ideje mikropolitike, lokalne politike i lokalnih pokreta.









“Meni su u tom kontekstu lokalni daleko najinteresantniji, tu se ‘mrijeste’ nove ideje, pojavljuju se novi ljudi, mogu se iščitavati novi trendovi i uvijek imaju veću dinamiku nego parlamentarni. Međutim, ono što je problem HDZ-a na ovim izborima upravo za je taj što se ne susreću s nacionalnim akterima.”

Zašto HDZ-ovce ne mogu više gledati?

Tu se nameće pitanje koliko je HDZ-u teško napraviti taktiku, lako je kad je s druge strane ‘ideološki protivnik’, a kad su nezavisni pojedinci onda stvari postaju zamršenije. Ipak, na neke stvari, trebali misliti daleko ranije od drugog kruga.

“Trebali su, prije svega, dobro misliti na infrastukturu na terenu. U Zadarskoj županiji dogodilo im se par nezgodnih stvari. Izgubili su Škabrnju koja im je simbolički važna jer je njihov kandidat Nediljko Bubnjar bio opterećen s nekoliko afera. Jednostavno, oni su išli po inerciji i naravno da je izgubio izbore jer ga, valjda, nitko više nije mogao gledati tamo. Na takve stvari treba reagirati – ne Plenković, nego netko na terenu, u općini ili županiji. Slično im se dogodilo u općini Jasenice, tamo su se skupili mladi ljudi kojima je također bilo dosta načelnika prepunog afera i kojeg su isto tako ‘šutuli’ na izborima. Tu bi trebala postojati svijest “odozdo prema gore”, da se ‘čiste’ od takvih ljudi koji mogu gubiti izbore čisto na konto toga jer ih ljudi više ne mogu gledati.”

Ipak, vrlo je vjerojatno da će u nedjelju, bez obzira kako izbori prošli, proglasiti izbornu pobjedu.









“Oni će sigurno to tvrditi, prije svega zato što je Hrvatska podijeljena na 556 općina i gradova. Čim ih ima toliko, a znamo da je glasačko tijelo HDZ-a više iz ruralnih i iz manjih mjesta, prirodno je da će osvojiti najviše. Po toj logici oni nikad ne mogu izgubiti izbore. No, mislim da će se uspjeh HDZ-a ogledati u rezultatima u Splitu i još nekoliko gradova i županija u kojima im prijeti gubitak. S time bi izgubili daleko više nego ako dobiju par općina viška u odnosu na prethodne izbore”, zaključuje.