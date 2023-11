HDZ je na korak do iznenadnog debakla: Ako Plenković ovo izgubi izgubio je izbore

Autor: Iva Međugorac

Ankete HDZ-u možda idu u prilog, no izbori po svemu sudeći baš i ne. Nakon poraza na ponovljenim izborima u Splitu, vladajući se debakl doživjeli i na ponovljenim izborima za gradsko vijeće u Varaždinu pa i Trogiru. Na sve to u HDZ-u su možda već i zaboravili, no na serijal poraza ovih su se dana- baš dok su po Vinkovcima defilirali nezadovoljni poljoprivrednici- mogli podsjetiti na primjeru Orahovice u kojoj su se proteklog tjedna održali ponovljeni izbori za Gradsko vijeće.

Izjednačili sa SDP-om

Na tim je izborima vladajuća stranka dobila svega četiri vijećnika, baš kao i SDP. Tri je vijećnika dobila nezavisna lista bivšeg HDZ-ova gradonačelnika Josipa Nemeca koji bi kako za sada stvari stoje mogao realizirati koaliciju sa SDP-om, iz čega proizlazi da HDZ u ovom najmanjem gradu Virovitičko-podravske županije ostaje bez većine u Gradskom vijeću mada na čelu grada ostaje gradonačelnik Saša Rister koji jest član vladajuće stranke.





Bila bi ova orahovačka priča još jedna u nizu onih lokalnih kojoj se možda ni ne bi dalo većeg značaja da se u HDZ-ovim redovima nisu počela paliti zvona za uzbunu- jer ako HDZ padne u Slavoniji, tada se Plenković ne treba nadati osvajanju trećeg uzastopnog mandata, a situacija u Slavoniji sve je samo ne optimistična po Plenkovića i njegov HDZ koji se Slavoncima zamjerio praznom mantrom o Projektu Slavonija preko kojega su europski milijuni dijeljeni stranačkim kapitalcima. Naravno da Slavonija pamti i stotine tisuća onih koji su se raselili u potrazi za boljim životnim uvjetima, no ono zbog čega ovih dana kreću ozbiljne mobilizacije jest afrička svinjska kuga i reakcija države na istu.

Svinjogojci kao što je poznato najavljuju pohod na Zagreb, a prosvjed nezadovoljnih građana čija je egzistencija zbog eutanazije svinja dovedena u pitanje mogla bi kako tvrde upućeni rezultirati velikim prosvjedom nezadovoljnih poljoprivrednika, ali i velikim slavonskim buntom. Tijekom manifestacije Vinkovačkih jeseni koja se nedavno održavala nošeni su transparenti s napisom ‘eutanazirajmo HDZ’, a takve poruke upućene na račun vladajuće stranke iz ovog se dijela zemlje ne pamte. Kada je po srijedi vinkovački kraj HDZ tu prolazi i kroz kadrovsku krizu koja datira još od lokalnih izbora kada je vladajuće redove napustilo mnoštvo nezadovoljnih članova, među kojima se našla i nekolicina onih koji su se na tim izborima okušali kao nezavisni kandidati.

Tlo se zaljuljalo i Anušiću

U to je doba aktualnog šefa vukovarsko-srijemske organizacije Marija Banožića otvoreno prozivao njegov osječko-baranjski kolega Ivan Anušić, no Plenković se Banožića nije želio odreći pa se rasulo u ovoj županijskoj organizaciji koje je krenulo s odlaskom Ivana Penave nastavilo. Pored problema kadrovske naravi HDZ u vukovarskoj županiji snažnog konkurenta ima baš u Penavinom Domovinskom pokretu, a pri tom treba napomenuti kako je Penava ovih dana zadao bolan udarac vladajućima najavljujući Kolonu sjećanja koju će predvoditi HOS-ovci što je izazvalo revolt među HDZ-ovcima i izazvalo burne reakcije kod premijera Plenkovića i ostalih članova Vlade.

Burne reakcije u HDZ-u izazvao je i požar u osječkoj tvornici Drava International nakon kojega se i Ivanu Anušiću zaljuljalo tlo pod nogama premda je on slovio kao sigurna HDZ-ova karika za pobjedu na parlamentarnim izborima u ovoj županiji. Nakon što je Anušić prvotno burno reagirao i počeo prozivati odgovorne koji su godinama zanemarivali netransparentno poslovanje tvornice u kojoj je buknuo požar pozvan je u Zagreb na sastanak pa je potom ustuknuo kao što je ustuknuo onda kada je Plenković iz svoje Vlade bez argumenata ispratio ministricu Tramišak.

Kada je o kadrovima riječ HDZ se nema čime previše pohvaliti ni u požeškom kraju koji je poznat uglavnom po stranačkim aferašima, a u ovoj i požeškoj županiji nezadovoljni građani podsjećaju da njih nitko nikada nije ni spomenuo po pitanju obnove premda su ljetošnje oluje uništile brojne domove u ovome kraju.

Poznati i po istragama

U ovome slavonskom kraju HDZ je poznat i po istragama pa su tako Uskokovi istražitelji pune ruke posla imali sa požeškim kapitalcima, a odnedavno i sa vukovarsko-srijemskim županom Dekanićem, kojega je Plenkovićev HDZ štitio do posljednjeg daha znajući da s ponovljenim izborima u ovoj županiji ne smiju riskirati. Sve je više HDZ-ovaca koji su ovakvom situacijom nezadovoljni posebice radi toga što im iz Slavonije nezadovoljstvo stiže praktički usred kampanje.

Kako kažu najbolja provjera stanja na terenu i među građanima su izbori, a ako će se dio nezadovoljstva s lokalnih izbora preliti na one parlamentarne tada su vladajući u ozbiljnim nevoljama. U anketama prema tvrdnjama naših sugovornika iz HDZ-a uglavnom sudjeluju jedno te isti građani i zato je rezultat iz mjeseca u mjesec podjednak, one se naručuju od strane TV kuća i odrađuju putem telefona, a nerijetko stranka na vlasti i sama financira agencije koje provode ankete pa prema tome HDZ-ov stabilan rejting kojem svjedočimo posljednjih godina treba uzeti s rezervom posebice onda kada se zaključi da HDZ-u nisu naštetile afere.

Prema onome što se u stranačkim redovima analizira za Plenkovića su kritični slavonski gradovi- Otok, Vukovar, Đakovo, Donji Miholjac i Belišće, ali i Slavonski Brod, dok im se kada su u pitanju njihove tradicionalne utvrde izvan Slavonije tlo ljulja u Imotskom, Splitu, Zadru, Šibeniku i brojnim drugim sredinama u kojima bi Plenkoviću relativnu pobjedu mogle nagristi nove političke stranke, ali i snažni pojedinci.