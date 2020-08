HDZ IZGUBIO IZBORE U OPĆINI KOJA JE BILA NJIHOVA UTVRDA: Sve zbog bahatih poteza

Autor: S,P./Dnevno

Josip Šarić, novi saborski zastupnik HDZ-a i gradonačelnik Otoka od prvih višestranačkih izbora 1990. do danas, te povjerenik HDZ-a za Grad Otok, u nedjelju je doživio težak poraz u Komletincima, jednoj od HDZ-ovih utvrda u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Iako izbori za mjesne odbore nemaju nekakvo osobito značenje, u Komletincima, mjesnom odboru Grada Otoka, HDZ, koji je, kako piše Telegram, na izbore izašao u koaliciji s HSS-om, poražen je od nezavisne liste koju je predvodio Daniel Čelebić.

On je dobio 54,60 posto glasova u odnosu na nositelja HDZ-ove liste Pericu Mikulića s osvojenih 45,40 posto.

Pobjeda nezavisne liste u Komletincima koju je predvodio Čelebić zanimljiva je zbog činjenice da su mještani na izborima kaznili stranku Josipa Šarića, šefa otočkog HDZ-a i donedavnog pomoćnika bivšeg glavnog tajnika HDZ-a, Gordana Jandrokovića, što je, kao gradonačelnik Otoka ove godine bivšem HDZ-ovom saborskom zastupniku Draženu Milinkoviću dodijelio Plaketu za “izuzetna ostvarenja u područjima djelatnosti gospodarskog, društvenog i duhovnog života te razvoja Grada.

To priznanje Grada Otoka, kao što je Telegram pisao, Milinkoviću, koji je prije odlaska u Sabor bio direktor Vinkovačkog vodovoda i kanalizacije dodijeljeno je za “doprinos izgradnji vodnih građevina”.

I to usprkos činjenici da se protiv njega vodi kazneni postupak jer je, kako stoji u optužnici ODO Vukovar, kao odgovorna osoba u Vinkovačkom vodovodu “svjestan zdravstvene neispravnosti vode zbog povećane koncentracije arsena” dopustio opskrbu kućanstava takvom vodom u nekoliko mjesta Vukovarske-srijemske županije, među kojima su bili i Komletinci.

Konzumacija vode odrazila se na zdravlje mnogih

To priznanje Šarić je Milinkoviću uručio 13. srpnja ove godine što je izazvalo ogromno nezadovoljstvo mještana Komletinaca. Protiv Milinkovića, uz kaznenu prijavu ODO Vukovar, pokrenuto je i nekoliko stotina privatnih tužbi za naknadu štete koju su podigli mještani Komletinaca i okolnih mjesta jer su 30 godina plaćali vodu koja ih je trovala.

Kao što je Telegram ranije pisao svaka količina arsena u vodi veća od 50 µg/l (50 mikrograma po litri), opasna je po zdravlje, a u vodi koju je Komletinčanima isporučivao Vinkovački vodovod, na čijem je čelu bio Dražen Milinković, koncentracija arsena u vodi bila je čak 13 puta viša od maksimalno dopuštene. Kod mnogih mještana Komletinaca konzumacija takve vode ozbiljno se odrazila na zdravlje.

No, Šariću to nije nimalo smetalo pa je svog stranačkog druga, tadašnjeg saborskog zastupnika iz Vinkovaca, Dražena Milinkovića, odlikovao najvećim priznanjem Grada Otoka. Ogorčeni mještani Komletinaca to su zapamtili, a rezultat izbora za mjesni odbor pokazuje da Šarićevu bahatost kaznili.

Uzalud su naručili catering i postavili ozvučenje

Nezavisnu listu koja je pobijedila HDZ-HSS koaliciju, predvodio je 23-godišnji medicinski tehničar izu Komletinaca zaposlen u Vinkovačkoj bolnici, Daniel Čelebić. On je sa 46 glasova više (dobio je 272 glasa u odnosu na 227 koliko su osvojili HDZ i HSS) pobijedio favoriziranog HDZ-ovog kandidata i predsjednika lokalnog nogometnog kluba NK Slavonac, Pericu Mikulića koji je uživao snažnu potporu saborskog zastupnika i gradonačelnika Otoka, Josipa Šarića.

Koliko je teško taj poraz pao Šariću i lokalnom HDZ-u najbolja govori podatak da su jučer navečer, čim su objavljeni rezultati, napustili obližnju lovačku kuću u kojoj je trebalo proslaviti pobjedu za što je bio naručen catering i postavljeno ozvučenje, no od slavlja nije bilo ništa, piše Telegram.