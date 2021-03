HDZ GUBI ZAGREB! OVO JE PRVA PLENKOVIĆEVA POLITIČKA GREŠKA: Očaj u glavnoj stranačkoj organizaciji

Autor: Iva Međugorac

Onako kako je živio, tako je iznenada i otišao. Smrt zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića uoči lokalnih izbora zatekla je hrvatsku, i zagrebačku javnost, ali i sve one koji su mu se planirali suprostaviti u svibnju umanjujući njegove šanse za osvajanje sedmog mandata. Panika je zavladala stožerima Bandićevih kandidata, a upućeni svjedoče kako se među sve kandidate uvukao strah i nemir, ne samo zbog mogućeg poraza, već i radi svega onoga sa čime će se u koštac morati uhvatiti Bandićev nasljednik.

Ubrzano se mijenjanju izborne strategije, nazivaju se razni komunikacijski stručnjaci, a u jeku su i potrage za konkretnim programima. Posebna panika zavladala je platformom Možemo jer njihov kolega i šef Tomislav Tomašević sada mora napraviti potpuni zaokret, pa osim kritika na Bandićev račun svoje biračko tijelo mobilizirati idejama i vlastitim programom, što neće biti lako, uz ostalo i radi toga što je vremena do izbora sve manje.

Najveća Tomaševićeva prijetnja preko noći je postao SDP-ov Joško Klisović, s kojim je donedavno u diskreciji dogovarao postizbornu suradnju i koaliciju kojom je ova lijeva dvojka kanila ugroziti Bandićevu poziciju. Klisović trenutno na ljevici slovi kao favorit, te prema tvrdnjama upućenih ima šanse za ulazak u drugi krug u kojem bi ga mogao dočekati Miroslav Škoro, kojem bi se mogao prikloniti dobar dio od 100 tisuća Bandićevih tradicionalnih birača koji su nakon gradonačelnikove smrti i sami pogubljeni i zbunjeni.

Na potezu je sada i Plenković, iako je HDZ-ova stranačka mašinerija ustala na noge, percepcija njegova kandidata Davora Filipovića teško je promjenjiva. On nosi stigmu Bandićeva rezervnog igrača, i dečka koji je izabran tek toliko da bi stranka nekoga imala u utrci, i to nakon što su dobili odbijenicu od Damira Vanđelića. Filipović dakle nije bio ni Plenkovićev prvi izbor pa je teško za očekivati da on bude taj koji će privući zagrebačke birače, a osim toga i u zagrebačkom HDZ-u probudile su se strasti pa sada sa strepnjom gledaju na lijevu frontu i pitaju se s kime će surađivati kada izbori prođu. Zaziva se velika, domoljubna koalicija, za koju Plenković ne želi ni čuti jer bi to značilo da mora kapitulirati pred Škorom i Mostom, što mu ne pada na pamet. Premda trenutno HDZ-ovci svojeg kandidata od Škore brane tvrdeći kako on opet kandidaturom čini uslugu SDP-u i Klisoviću, izgledno je da će on nakon izbora morati surađivati s Klisovićem, ukoliko ne pristane na suradnju sa Škorinim pokretom.

Dio HDZ-ovih glasova odvući bi mogla i Vesna Škare-Ožbolt, no u HDZ-u vjeruju kako u ovom izbornom ciklusu ne smiju otpisati ni Bandićevu stranku koja na ovim izborima može računati na solidan rezultat. Nije poznato hoće li i oni imati kandidata za svibanj, ali se po kuloarima šuška da je sve veći pritisak na Jelenu Pavić Vukičević, koju Bandićevi ljudi nagovaraju na kandidaturu tvrdeći da samo ona može nastaviti tamo gdje je on stao.