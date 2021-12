HASANBEGOVIĆEV I PENAVIN PRIJATELJ NA ČELU SDP-A: Sve kontroverze profesora s Mamićeve ‘platne liste’

Autor: Iva Međugorac

Kako za sada stvari stoje novi šef zagrebačke organizacije SDP-a i nasljednik Gordana Marasa mogao bi biti profeosr Viktor Gotovac sa zagrebačkog Pravnog fakulteta, koji je u drugi krug unutarstranačkih izbora za predsjednike SDP-ovih lokalnih organizacija ušao sa značajnom prednošću u odosu na svojeg kolegu Mateja Mišića. Dok Mišiću potpru daju SDP-ovci nezadovoljni aktualnim stranačkim šefom Peđom Grbinom, Gotovac uživa potporu stranačke središnjice, ali ne i bivšeg kolege Marasa koji po društvenim mrežama problematizira Gotovčem angažman u tvrtci Dekra. Polemizirajući sa nesuđenom šeficom zagrebačkog SDP-a Danicom Juričić Spasović Maras ironično zaključuje kako se zagrebački SDP-ovci ne bi trebalo javno sučeljavati ‘jer bi bilo loše da Gotovca netko pita o angažmanu u tvrtki Dekra’ odnosno o privremenom zapošljavanju pošto bi za SDP bilo štetno da kako kaže Maras građani čuju kako njihovi vodeći članovi dobro žive temeljem privremenog zapošljavanja u gradskim tvrtkama.

Nesvakidašnja politička figura

Inače je Gotovac i bez ovih Marasovih prozivki Gotovac definitivno nesvakidašnja politička figura, ali i netipičan SDP-ovac koji prijateljske odnose njeguje sa Zlatkom Hasanbegovićem, osim toga prijatelj mu je i vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. S premijerom Plenkovićem dijelio je školske klupe, a obiteljske ručkove mogao je jesti i sa Zdravkom Mustačem s kojim je obiteljski povezan. Veže se Gotovca i sa posrnulim Dinamovim gazdom Zdravkom Mamićem, kojemu je pisao pravno mišljenje, a poveznicu ima i sa bivšim predsjednikom Josipovićem te pokojnim Josipom Kregarom, te je pored toga u Milanovićevom premijerskom mandatu sjedio u NO HRT-a. Mimo toga, smatra ga se vrhunskim stručnjakom za radno pravo, ali i deklariranim ljevičarem koji baš radi toga što nema predrasuda može unijeti nadu u zagrebačku organizaciju SDP-a koja se bori s ozbiljnim problemima.

Nećak Zdravka Mustača opisuje se kao elokventan i snalažljiv te prilično organiziran tip, no u SDP-u djelom strahuju baš zbog njegovih bliskih odnosa s predstavnicima desnice. Ipak, mora se reći kako je Gortovčeva biografija šarolika, odrastao je uz majku, poznatu liječnicu Mirjanu Mustač Gotovac, sestru udbaša Zdravka Mustača te oca Marijana Gotovca koji i jest bio blizak s Mamićem koji je inače Gotovčevima susjed na elitnom Tuškancu. Nije Gotovac dugo aktivan u SDP-u, u stranku se učlanio 2018.godine, a uz to što je sjedio u NO HRT-a bio je i član skupštine Zagrebačkog holtinga na tu je poziciju izrabran 2012.godine odlukom bivšeg šefa SDP-a, i nekadašnjeg predsjednika Zagrebačke skupštine Davora Bernardića.

I danas je Gotovac predsjednik Etičkog povjerenstva Grada Zagreba, što mu također Maras zamjera. Kada je o poziciji zamjenika NO u Dekri riječ ona je problematična utoliko što se radi o agenciji za privremeni rad koju je Bandić često angažirao za zapošljavanje radnika u Holdinga. Iako je sjedio i Etičkom povjerenstvu koje je nadziralo Bandićev rad i u kojem je članica bila pročelnica Andrea Šulentić osumnjičena za zloporabu položaja u aferi Srebrenjak, upućeni svjedoče da se Gotovac i Bandić ne poznaju, ali se zato doista Gotovac našao na Mamićevoj platnoj listi radi toga što je zajedno s još pet pravnika angažiran od strane odvjetničkog ureda Miljević i partneri kako bi izložio stručno mišljenje u optužnici u kojoj se tvrdilo da je Mamić iz Dinama izvlačio 144 milijuna kuna. Gotovac kratko zaključuje da optužnica protiv Mamića nije zakonita jer ju je podigao zamjenik ravnateljice Uskoka koji ne može zastupati optužbu pošto za to nije imao propisan radni staž. Te je teze Ustavni sud odbio.

Bez obzira na sve neobične detalje iz biografije Gotovac se na Ibleru smatra kao osvježenje s kojim bi stranka u Zagrebu trebala krenuti u oporavak kroz program u kojem će se doista prije svega akcent staviti na radnička prava, od njega se očekuje značajan zaokret i proširenje članstva, a onda s vremenom nije nemoguće da baš Gotovac na idućim izborima osvane kao SDP-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika.