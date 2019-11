HASANBEGOVIĆ PROGOVORIO O JUGOSLAVIJI: Jedan detalj istaknuo kao najznačajniji

Autor: dnevno.hr

Raspravi o Jugoslaviji koju je otvorila predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović pridružio se i Zlatko Hasanbegović koji je svoj stav iznio za Dnevnik Nove TV.

“Diskriminirani su bili oni koji nisu imali putovnicu, a činjenica je da je nisu imale politički nepoćudne osobe”, izjavio je Hasanbegović te dodao kako to najbolje govori o kakvoj je vrijednosti bila riječ. “Istina, tijekom krize 80-ih godina nije se smjelo napustiti zemlju bez depozita. Trebalo je imati, ako se dobro sjećam, 1000 njemačkih maraka da bi se otišlo do Trsta. No putovnica je svakako vrijedila više od, primjerice, sovjetske. Predlažem predsjednici da zaobiđe bespuća povijesne zbiljnosti u kojima se očito ne snalazi najbolje. O pravoj naravi jugoslavenske komunističke vlasti ne govori vrijednost putovnice, nego činjenica da tisuće nepoćudnih nisu imale pravo na nju”, poručio je Hasanbegović.