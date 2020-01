Hasanbegović očitao lekciju ministrici: Ako ne spriječite betonsku petokraku, Furio Radin će, siguran sam, napustiti Vladinu većinu

Autor: Dnevno

Odavanjem počasti Domovini, izvođenjem himne Lijepa naša, Hrvatski sabor u srijedu je počeo redovno godišnje zasjedanje koje će trajati do 15. srpnja, a predsjednik Sabora podsjetio je kako Hrvatska danas obilježava dvije značajne obljetnice. Prije 28 godina, 15. siječnja 1992., Hrvatska je postigla međunarodno priznanje svoje neovisnosti, njenu neovisnost i suverenost priznalo je svih 12 zemalja članica tadašnje Europske zajednice kojima su se istog dana pridružile Austrija, Bugarska, Kanada, Mađarska, Malta, Norveška, Poljska i Švicarska, rekao je Gordan Jandroković.

Na današnji dan, istaknuo je, obilježava se i 22. obljetnica završetka mirne reintegracije istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema u ustavno-pravi poredak Republike Hrvatske.

Dan međunarodnog priznanja Hrvatske i dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja obilježava se kao spomendan. Jandroković je u svoje, i ime zastupnika, zahvalio predsjednici Republike Kolindi Grabar-Kitarović na dosadašnjoj suradnji u obavljanju odgovorne i zahtjeve dužnosti, a Zoranu Milanoviću čestitao na izboru za novoga hrvatskog predsjednika.

“Želim mu uspješno obavljanje predsjedničke dužnosti”, rekao je Jandroković.

Sabor je utvrdio dnevni red nove sjednice, na njemu je više od sto točaka koje bi trebao raspraviti do početka travnja, do kada će sjednica trajati. Zasjedanje je nastavljeno aktualnim prijepodnevom za kojega je premijeru Andreju Plenkoviću i njegovim ministrima pitanja postavljalo 40 zastupnika.

Na aktualnom saborskom prijepodnevu zastupnik Zlatko Hasanbegović pitao je ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek o postavljanju crvene zvijezde na riječki neboder, zahtijevajući da svojim potpisom isti stopira.

“Poštovana, ovih dana čitamo o pripremamam riječkoga multimedijalnoga umjetnika Nemanje Cvijanovića da u sklopu projekta EPK u svibnju izvede tzv. umjetničku intervenciju postavljanja citiram ‘skulpture objekta od armiranog betona u obliku petokrake pod nazivom Spomenik crvenoj Rijeci – saoobrambeni spomenik’, što god to značilo. Multimedijalni umjetnik Nemanja naravno nema namjeru postaviti ovu ljupku instalaciju na dom gospodina Obersnela već na znameniti riječki neboder inače arhitektonsko djelo tršćanskoga arhitekta Umberta Nordia, reprezentativni primjer onoga što se naziva arhitektonskim modernizmom svojstvenom epohi fašizma.

Arhitekt Nordio je imao sreće jer se u svibnju 1945. godine nije zatekao u Rijeci čime je izbjegao sudbinu više od sedam stotina riječkih građana Talijana i Hrvata koji su u miru do kraja 1946. godine podvrgnuti izvansudskim egzekucijama, primjerice sušački župnik Martin Bubanj ili riječki gradonačelnik Riccardo Gigante čiji su posmrtni ostaci nedavno pronađeni u kastavskoj šumi. Budući da riječki neboder nije privatni posjed gospodina Obersnela već zaštićeno kulturno dobro, na koje se bez dozvole nadležnog konzervatorskog odjela ne može postaviti ni klima uređaj, moje pitanje glasi, hoćete li svojim nečinjenjem omogućiti izvođenje ove tzv. instalacije ili ćete samo jednim svojim potpisom spriječiti ovu estetsku devastaciju?”, pitao je Hasanbegović.

“I ja sam čitala kao i Vi u novinama o programu Rijeke, europske prijestolnice kulture. Podsjetila bi vas, 2016. kad je Rijeka izabrana za europsku prijestolnicu kulture Vi ste tad bili ministar i vjerojatno dobro znate pravila ovoga projekta. Dakle, grad koji je izabran izabire svog umjetničkog voditelja, projektni tim, Vlada u jednom postotku osigurava sredstva i oni osmišljavaju program. Knjigica je dosta debela, programa je jako puno i ja ću se jednim dijelom vratiti na ono što sam odgovorila prethodnim pitanjem. Mi smo 1990. godine odlučili se da živimo u državi koja će biti demokratska i koja neće cenzurirati umjetnike. Danas obilježavamo jednu veliku obljetnicu našeg međunarodnog priznanja kad smo i formalno ušli u klub demokratskih država. Dakle o tome što će koji umjetnik u Hrvatskoj misliti, raditi kako će djelovati, moje je duboko uvjerenje, a mislim da to dijeli i većina naših građana, da će o tome odlučivati umjetnici, a ne neki ministar ili neki komesar na bilo kojoj adresi. O tome hoće li se nešto ili neće raditi na zaštićenom spomeniku kulture, naravno, ako dobijemo zahtjev, da ćemo to razmotriti i da ćemo vodeći računa o tome hoće li se ili neće takvim postupanjme ugroziti spomenik kao i svaki put donijeti odluku. Mi se ne bavimo ne činjenjem nego se bavimo donošenjem odluka , bavimo se očuvanjem kulturnih dobara i tako ćemo postupiti i u ovom slučaju. Dakle, kad i ako takav zahtjev bude zaprimljen u konzervatorski odjel u Rijeci, koliko ja znam do sad takvih zahtjeva nije bilo, a na prvi dio vaših pitanja mislim da sam vam poslala poruku”, odgovorila je ministrcia Obuljen.

“Niste mi odgovorili na banalno pitanje. Može li se na zaštićeno kulturno dobro postaviti višemetarska betonska zvijezda petokraka, molim da to učinite iz dokumentarnih razloga, ne u pisanom već u pismenom obliku. A inače siguran sam da ćete u konačnici iskoristiti svoju ovlast i jednim potezom pera onemogućiti ovu instalacijsku budalaštinu i to iz najmanje dva razloga: Prvo, zbog predsjednika hrvatske vlade magistra Andreja Plenkovića koji se, siguran sam, u polugodini svoga najvećega životnoga i političkoga postignuća rotacijskog predsjedanja Vijećem u EU, koji naravno koliko mi je poznato još niti jedna članica nije izbjegla, neće se htjeti oglušiti o brojne europske rezolucije o suočavanju sa baštinom i posljedicama komunističkoga totalitarizma. Drugo tu je i položaj poštovanog zastupnika Furia Radina razapetog između petokrake i svoga formalnoga položaja koji bi u znak poštovanja prema ostacima ostataka svojih sunarodnjaka, koji već četvrt stoljeća predstavlja u ovom saboru, a koji je jugoslavenski komunizam pomeo u tragovima, a koji danas predstavljaju tek brojidbeni relikt nešto poput pojedinačnoga zaštićenog kulturnog dobra o slučaju isticanja paleokomunističkoga obilježlja, siguran sam napustio Vladinu većinu”, kazao je Hasanbegović.