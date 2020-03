HARAČ! Što je to Bandić napravio? U nebo lete cijene vode: Evo zašto ćete je papreno plaćati

Prije dvije godine u zagrebačkoj Gradskoj upravi najavili su reviziju prava na besplatan ZET, a u to vrijeme kleli su se da se umirovljenicima neće ukidati pravo na besplatan prijevoz. Da će umirovljenici s primanjima manjima od 3200 kuna i dalje nesmetano u autobuse i tramvaje uvjeravala je i pročelnica Gradskog ureda za financije Vjera Salopek.

No, ipak iz blagajne metropole po novom, troškove gradskog prijevoza pokrivat će se samo onima čija su primanja manja od 2500 kuna. Kako javlja Večernji, to je predložena granica u izmjenama odluke o socijalnoj skrbi koja bi se trebala naći pred skupštinarima na sjednici koncem ovog mjeseca, a u predlošku pak stoji da će onima s mirovinom od 2500 do 3200 kuna mjesečna karta za javni prijevoz biti sufinancirana s 50 posto.

Umirovljenici koji će biti izbačeni iz gradske blagajne jer imaju primanja do 3200 kuna, svaki će mjesec morati plaćati polovicu cijene obične umirovljeničke karte koja košta sto kuna, a bez prava na besplatan pokaz time ostaje oko 20 tisuća umirovljenika. Premda iz Grada nakon što je ova informacija izašla u javnost tvrde kako umirovljenici neće ostati bez besplatnog prijevoza, s Bandićem i njegovima uvijek valja imati na umu staru narodnu gdje ima vatre, ima i dima. A kada je riječ o Bandićevim mjerama koje bi mogle glasno odjeknuti u metropoli, valja reći kako umirovljenički javni prijevoz nije jedino oko čega se treba zabrinuti.

Naime, Zagreb kao je svojedobno pod sumnjivim okolnostima nabavio pročistač otpadnih voda radi kojega stanovnici metropole kubik vode plaćaju oko 16 kuna. No, Grad namjerava krenuti u gradnju trećeg, biološkog stupnja pročišćenja, a za to mu je potrebno 54 milijuna eura, da priča bude ironična to ulaganje Grad zatim namjerava propustiti koncesionaru, odnosno Zagrebačkim otpadnim vodama premda je Bandić dobio upozorenje od Vijeća za vodne usluge RH da to nije u skladu sa zakonom.

Koncesionar Zagrebačkih otpadnih voda u vlasništvu je dviju njemačkih firmi te na tome godišnje uberu oko 180 milijuna kuna, a naš, hrvatski direktor otpadnih voda zapeo je za oko Uskokovim istražiteljima jer su tvrtke koje su dobivale poslove u isti mah radile i na njegovim nekretninama. Sve to Bandića očito ne dira previše, ali građane Zagreba itekako bi moglo dirnuti, jer će novi projekt dovesti do još skuplje usluge te bi time mogle rasti cijene vode.