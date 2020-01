Hamed Bangoura: ‘Najviše cijenim onih 90-ak tisuća prekriženih listića! Evo zašto’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Rezultate predsjedničkih izbora komentirao je poduzetnik, bivši tv voditelji Hamed Bangoura. Smatra kako se njima nije promijenilo ništa.

“Još jednom čestitam Milanoviću na pobjedi, no najviše cijenim onih 90-tak tisuća prekriženih listića. Iako generalno nisam za takav način izražavanja slobodne volje građana, no respektiram ga. Ti ljudi su valjda jedini shvatili da se nakon sinoćnjih izbora nije promijenilo ništa specijalno. Zašto? Jednostavno, već nakon izbora su počele stare priče. Vraćanje nekih bista, velikih govora Bernardića kao da je on pobijedio, šepurenje Čačića, Hrelje i ostalih, lov na Bandića etc… Ni s druge strane nije ništa bolje. Krenuli su razni Zekanovići, Brkići, Jandrokovići, Kovači po svoj plijen zvan HDZ i smjenu Plenkovića. Zajednički nazivnik svega je da su to uvijek jedna te ista lica i priprema za možebitnu veliku koaliciju partijske bratije istog HDZ/SDP kartela. Sve samo s jednim zadatkom. Zatrti svaki trag zajednički osmišljene i provedene pljačke, smatra Banogura te nastavlja:

“Neki su u toj pljački sudjelovali manje, neki više, ali sve legitimno i pod okriljem zakona koje su si donijeli. Naravno i nezaboravni Vrdoljak sada pomirljivo kaže da je Zoki i njegov predsjednik. Naravno da je. On je sada predsjednik svih nas kao što je to bila i Kolinda i to je činjenica koju treba poštovati. Vuk je promijenio dlaku, ali kakva će mu biti ćud vidjet ćemo vrlo brzo. Da se ne vraćam na brojke. Prave promjene i prava utakmica igrat će se za 8 do 10 mjeseci, na parlamentarnim izborima. Do tada se valja dobro pripremiti i uključiti. 90.000 ljudi je samo jasno reklo i napisalo što misli, no oni su prava baza da im se priključi i onih 1.750.000 koji ne izlaze na izbore. Stvari se mogu promijeniti, a hoće li, ostaje samo na nama. Ovo sinoć nisu bile promjene, niti Milanović može donijeti neke ključne promjene. No, pokazalo se da se može reći dosta nekim stvarima. Prave promjene su u nama i u nekim ljudima koji to trebaju povesti. Nadam se da ćemo smoći snage i za to. No, to će biti projekt na malo duže staze. Bez HDZ-a i SDP-a, te njihovih priljepaka. Tek tada će to biti potpuna promjena, smatra Bangoura.