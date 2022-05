‘HALO VIKTORE, NE GOVORI TE GLUPOSTI’: Bivši ministar vanjskih poslova tvrdi da je Orban nervozan

Autor: Dnevno.hr

Nema nikakve opasnosti kada je riječ o Mađarskoj i nekim pretenzijama na hrvatski teritorij, poručio je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

“To nije ozbiljno. Mi smo u prijateljskim odnosima. Ovo što je on rekao je izraz nervoze i tog mađarskog načina funkcioniranja. Oni imaju tu povijest da su bili važan čimbenik u Austro-ugarskoj i sada je njemu bez veze da bi on ovisio o Hrvatskoj”, rekao je, dodavši da ne smatra da Viktor Orban ima neke pretenzije prema Hrvatskoj, ali ističe da su izjave kakve je dao neprihvatljive.

“Osobno bih mu rekao nemoj to govoriti, to ti je glupo. Kada bih ja govorio o Zemunu ili Boki Kotorskoj, koji su bili teritorij Hrvatske, svi bi rekli ‘Kovaču što je s tobom?’ To su stvari koje se ne govore, nema potrebe za tim”, rekao je, dodavši da bi ga osobno nazvao i rekao “daj Viktore, nemoj to raditi i te gluposti govoriti”.





Naglasio je da je posljednja izjava jedan oblik nervoze zbog pritiska oko embarga na uvoz ruske nafte.

“Ne bih rekao da je to revizionizam, nego svijest Mađara da su oni upravljali, a Hrvatima se upravljalo, a sada bi ti kojima se upravljalo njima davali naftu”, poručio je. Upitan stavlja li to Hrvatsku u poziciju da riješi neka svoja pitanja s Mađarskom, Kovač odgovara da Orban očito sada želi da to bude europska priča.

“On kaže – vi želite da se ja riješim ruske nafte, što je nama problem, onda mi dajte garanciju da će Hrvati biti korektni na tom putu”, pojašnjava za N1.

Upitan o podijeljenom stavu hrvatske Vlade i predsjednika RH oko uvjetovanja ulaska Finske i Švedske u NATO pitanjem BiH, Kovač je rekao da ovaj slučaj pokazuje koliko je bitno da se razgovara i da se pitanja od životne važnosti dogovaraju u vrhu.

“Što se tiče BiH, tu treba biti beskompromisan i reći da to tako ne ide. Činjenica je da nema sluha za to pitanje. Kada smo se mi borili za otvaranje pregovora, i Britancima i Amerikancima je bilo važnije da se otvore pregovori s Turskom. Onda su Austrijanci rekli Amerikancima da su protiv i da će blokirati otvaranje pregovora s Turskom ako se ne otvore pregovori s Hrvatskom. Kompromis je bilo otvaranje pregovora s obje zemlje. Ako je stalno našim saveznicima da Finska i Švedska uđu u NATO, onda će oni imati razumijevanja za nas”, smatra Kovač.

“Vlada i predsjednik RH ne slažu da oko pitanja BiH, ali trebaju sjesti i dogovoriti strategiju. Ne znam kako, ali morat će. Ne moraju se voljeti, ali postoji Hrvatska i ona je uvijek na prvom mjestu i za tu državu se treba to odraditi”, poručio je.