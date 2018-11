HALO, USKOK? POLICIJA? Otkrili smo ‘perače novca’ koji nam nude mito, tragovi vode čak i do SABORA!

Autor: Marin Vlahović

Prošli tjedan objavili smo drugi dio priče o Svetislavu Josimoviću, glavnom osumnjičeniku u aferi „Bosman“, kada smo se pozabavili društvenim aspektom cijelog slučaja.

Podsjetimo:

Nakon priznanja istražiteljima USKOK-a da je glavni organizator protuzakonitog izvlačenja 57 milijuna kuna iz više uglednih tvrtki, Josimović je pušten na slobodu. Na samom ispitivanju, što su objavili i svi mediji u zemlji, odbio je imenovati jednog posrednika. U pritvoru je bio ukupno pet dana, a nakon izlaska poznanicima se požalio kako nema novca, što nas je natjeralo da to i provjerimo. Jednim pogledom na društvene mreže, bilo je jasno kako se njegova supruga Krunoslava Josimović, ne libi javno pohvaliti kolekcijom skupih dizajnerskih cipela, ali i njihovim luksuznim putovanjima po svijetu.

https://www.dnevno.hr/vijesti/hrvatska/foto-bez-imalo-srama-suprug-joj-pronevjerio-milijune-a-ona-se-hvali-kolekcijom-cipela-1247358/

Nakon što smo objavili članak o očigledno nemalom imetku njegove supruge, Svetislav Josimović je napravio katastrofalnu pogrešku te na vrlo bizaran način pokušao utjecati na autora teksta što je samo potvrdilo da smo na dobrom tragu.

Imamo tonski zapis na kojem Svetislav Josimović nudi mito

Josimović je, naime, došao do broja mobitela autora teksta, no odlučio se na ispitivanje zajedničkih poznanika preko kojih je pokušao doznati na koji način može utjecati na povlačenje teksta i daljnji rad novinara. Na njegovu nesreću, jedan od tih razgovora je snimljen…

U tom razgovoru, Svetislav Josimović posredniku nudi novac, odnosno mito, s jasnom svrhom protuzakonitog utjecaja na rad novinara, kao i radi povlačenje teksta o njegovoj supruzi.

„Uopće nije problem, mogu vas počastiti, bolje da vama dam, nego da bude drame“, jasno se čuju riječi Svetislava Josimovića na snimci koju posjeduje naš portal, a na kojoj je zabilježen pokušaj zaustavljanja istraživačkog novinarstva.

U istom razgovoru, Josimović naglašava kako mu “nije bitno što novinar piše o njemu, već samo želi maknuti fokus novinara od svoje žene i njenog posla.“

Tko je pravi mozak operacije, Svetislav ili Krunoslava Josimović?

Upravo ova Josimovićeva panična reakcija, navela je na sumnju da njegova supruga, Krunoslava Josimović, nije samo glavni korisnik i potrošač ilegalno stečenog novca, nego i mogući partner u cijeloj kriminalnoj operaciji. Stoga smo pobliže istražili tvrtku „ABA-LOGISTIKA d.o.o.“, čiji je jedini vlasnik Krunoslava Josimović. Tvrtka koja je registrirana na adresi Kurilovečka 28 u Velikoj Gorici. Formalno, kao direktora navodi Anu Mazan iz Zlatar Bistrice. U želji da pobliže upoznamo osobu koja vodi ovu tvrtku, kontaktirali smo gospođu Anu Mazan i ostali nemalo iznenađeni!

Staricu iz Zagorja, prevarili i imenovali direktoricom

Iza imena “direktorice” Ane Mazan, skrivala se starija, potpuno neupućena ženska osoba, koja uopće nije shvaćala o čemu pričamo i o kakvom poslovanju je ispitujemo. Sve je postalo kristalno jasno kada se u razgovor uključio Željko Mazan, njezin sin, koji je potvrdio naše sumje – ovi ljudi su u svom neznanju iskorišteni i nasamareni:

„Došao nam je Ilija Atonić, mislim da se tako preziva i rekao da mama to potpiše, da će firma dobro raditi, podići bonitet, da će se neki auti uvoziti i tako. Ali od svega toga ništa, sam nam stiže da platimo neki porez“- rekao je gospodin Željko Mazan, sin “direktorice tvrtke”, čije je jedini vlasnik Krunoslava Josimović. Prema podacima stranice „Company Wall“, ova tvrtka je u 2017 ostvarila ukupni poslovni prihod od 1 645 825 kuna, a prema sudskom registru, nije predala financijski izvještaj, što je morala učiniti do 30. travnja 2018. Druge poslovne stranice pokazuju drugačije financijsko stanje i postoji mogućnost da Josimovići, putem nekih veza, pokušavaju ukloniti tragove. U ovom trenutku, prema podacima „Poslovne Hrvatske“, tvrtka se nalazi u blokadi, vrlo vjerojatno zbog neplaćanja poreza. Dakle, ispostavilo se da je tvrtka koja nema zaposlenih, i čiji je direktor starija ženska osoba iz Zlatar Bistrice koja, po svemu sudeći, nikada nije niti bila na adresi tvrtke u Velikoj Gorici, ostvarila prihod u iznosu od 1 645 825 kuna!

http://www.companywall.hr/tvrtka/aba-logistika-doo/14718

Zanimljivo je, dakle, da Svetislav Josimović koji se nakon puštanja iz pritvora žali na besparicu, nudi mito novinaru a na ljetovanje u Privlaku pokraj Zadra (vlasništvo jedne privatne tvrtke) vodi i dadilju što je, priznat ćete, popriličan luksuz. Sve to, nagnalo nas je na istraživanje tvrtki koje su poslovno surađivale s Aba-logistikom d.o.o.

Iznenađeni? Tragovi vode prema Saboru i Županiji…

Ova tvrtka, dobila je tako posao izrade vrećica za „Ljekarne Zagrebačke županije“ koje vodi ravnateljica Zvjezdana Dobrinčić. Prije više od pola godine, Večernji list je o gospođi Dobrinčić pisao u kontekstu mogućeg sukoba interesa i to po pitanju projektu brenda „Dr. Stribor“.

„Projekt je to Ljekarni Zagrebačke županije koje su hrabro i s uspjehom pokrenule brend Dr. Stribor i u to ime osnovale tvrtku Bioteka. Prema podacima Poslovne Hrvatske, Bioteka Zagrebačke županije uprihodila je u 2016. godini više od milijun kuna. Direktorica je te tvrtke ravnateljica Ljekarni Zagrebačke županije Zvjezdana Dobrinčić koja od listopada 2016. godine na svoje ime ima registriran žig kozmetike Dr. Stribor pri Državnom zavodu za intelektualnog vlasništvo! To znači da deset godina, odnosno do 2026. godine, ima isključivo pravo za znak ove kozmetike…

Znači li to da je Dr. Stribor bez odobrenja, ilegalno, na tržištu, iz Ljekarni su nam odgovorili da je ravnateljica Ljekarni Zagrebačke županije i direktorica tvrtke Bioteka dala bez naknade pravo upotrebe žiga tvrtki kojoj je – direktorica. Budući da nema nikakva ugovora, što će značiti odlazak ravnateljice s te pozicije, ne zna se. Iako će nam reći da se Bioteka financira vlastitim novcem, i tu tvrtku i Ljekarne osnovala je – Zagrebačka županija„, piše Večernji list.

Uz gospođu Dobrinčić, u čitavoj priči, spominje se i Veljko Kajtazi, saborski zastupnik za romsku, bugarsku, austrijsku, njemačku, poljsku, rusku, rusinsku, tursku, židovsku, vlašku i ukrajinsku nacionalnu manjinu. Na adresi ureda zastupnika Kajtazija, Braće Cvijića 7 u Zagrebu, prijavljena je i udruga „Kali Sara“, Savez Roma u Republici Hrvatskoj, čiji je prvi predsjednik upravo Veljko Kajtazi. Prema našim saznanjima, tvrtka „ABA-LOGISTIKA“, izdavala je fakture i udruzi „Kali Sara“.

Uz sve navedeno, Svetislav Josimović se prije mjesec dana našao se na ispitivanju i zbog spomenutih slučajeva javne nabave kada je višekratno spominjao Miljana Brkića, kao sivu eminenciju svojih operacija. Je li tim manevrima štitio identitet nekog drugog političara, trebala bi otkriti istraga.

Ovih dana, očekuje se podizanje optužnice protiv Svetislava Josimovića i drugih osumnjičenih radi protuzakonitog izvlačenja 57 milijuna kuna, a tvrtka „Aba-Logistika“ nije obuhvaćena u ovom predmetu iako se nalazi na istoj adresi kao i bivše tvrtke Svetislava Josimovića. Postavljanje lakovjernih, starih i siromašnih osoba na mjesto direktora tvrtki, uobičajena je praksa perača novca, pa ovaj slučaj ne bi trebao biti previše kompliciran za istražitelje. Naravno, pod uvjetom da postoji politička volja i podrška, koja često izostaje.

Veljko Kajtazi i Zvjezdana Dobrinčić koje smo pokušali kontaktirati, bili su nedostupni za razgovor.