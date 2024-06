Hakeri napali hrvatske institucije koje vrve ključnim informacijama: ‘Nisu poštovali zaštitu’

U popodnevnim satima, nekoliko web stranica ključnih institucija u Hrvatskoj postalo je meta DDoS napada, uključujući Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Hrvatsku narodnu banku i Zagrebačku burzu. Napad je uzrokovao privremenu nedostupnost ovih stranica, ali oko 20 sati sve su ponovno proradile.

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan izjavio je za Dnevnik.hr da je došlo do kibernetičkog napada na dio državne informatičke infrastrukture, što je rezultiralo nedostupnošću stranica Porezne uprave.

Istaknuo je da su službe brzo reagirale i riješile problem te da stranice sada normalno funkcioniraju. Forenzička analiza će utvrditi eventualne posljedice napada.

Na svu sreću nije bilo posljedica

“DDoS napadi, jedan od najčešćih oblika kibernetičkih napada, funkcioniraju tako da zaraze veliki broj računala, koja se zatim pokušavaju istovremeno spojiti na ciljanu web stranicu, preopterećujući je i onemogućavajući njen rad. To je kao skripta, virus”, objasnio je Gordan Akrap, stručnjak za informacijske znanosti za Dnevnik.hr.

Akrap je objasnio da postoje načini za sprječavanje ovakvih napada, poput korištenja usluga kao što je Cloudflare, koji provjerava identitet korisnika prije dopuštanja pristupa stranici.

“Postoje načini da se to spriječi, a to se radi putem Cloudflarea. On provjerava tko ste kada se pokušate spojiti na neku stranicu i tako sprječava takve vrste napada. Ako je ovo istina, onda oni to nisu poštovali”, pojasnio je.

Napad je rezultirao nekoliko sati nedostupnosti stranica, ali nije bilo drugih šteta niti su kompromitirani podaci korisnika. Trenutno nije poznat uzrok napada.