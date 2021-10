HAJDUKOVIĆ OBJASNIO ZAŠTO JE ISTUPIO IZ SDP-a: ‘To nije SDP, to nije stranka Ivice Račana u kojoj je obraz vrjedniji od izbora’

Predsjedništvo SDP-a je danas donijelo odluku za koju tvrde da će okončati višemjesečna previranja u toj stranici.

Nakon što saborski zastupnici Kluba SDP-a nisu htjeli prihvatiti odluku od izbacivanju iz Kluba Rajka Ostojića, Zvane Brumnića, Nikše Vukasa i Marine Opačak Bilić, koji su već ranije izbačeni iz stranke, stigla je i “kazna”.

Tako je Predsjedništvo danas odlučilo iz stranke izbaciti sljedeće članove: Franko Vidović. Davorko Vidović, Renata Sabljar Dračevac, Romana Nikolić, Vesna Nađ, Davor Bernardić i Katica Glamuzina.

“U takvoj stranci ne želim biti”

Premda se protivio izbacivanju kolega, odlukom Predsjedništva nije izbačen Domagoj Hajduković, ali je tijekom rasprave online objavio da se “ponosno isključuje iz stranke”, prenosi Hina.

U svom obraćanju putem Facebooka napisao je zašto više ne želi biti član SDP-a.

“U stranci u kojoj se pluralizam i različita mišljenja ne uvažavaju, u stranci u kojoj predsjednik ne prenosi događaje kako su se dogodili, u stranci koja vas javno prihvaća, a potajno vas se želi riješiti, u stranci u kojoj pojedinci odbijaju dati dokumentaciju DORH-u ili su priznali kaznena djela, a još su članovi s blagoslovom vodstva – više NE ŽELIM biti.

To nije stranka u koju sam ušao 2000. s ciljem promjena Hrvatske na bolje, to nije SDP, to nije stranka Ivice Račana u kojoj je obraz vrjedniji od izbora. Sutra ću podnijeti zahtjev za ispis iz članstva jer to nije stranka koja utjelovljuje moje principe, vrijednosti i ideale. Borba se nastavlja, ali ne u stranci čije je vodstvo sve samo ne socijaldemokratska. Isprike svim časnim članicama i članovima SDP-a, nisam uspio spasiti stranku od ovakvog vodstva. Volio bih reći da idem da bih se vratio, ali s ovako slijepim vodstvom”, napisao je Hajduković.

“Znati kada treba otići je mudrost. Biti u stanju to napraviti je hrabrost. Odlazak, podignute glave, je dostojanstvo”, stoji u objavi.

Peđa Grbin kratko je rekao da će Hajduković sam odlučiti o svojoj sudbini.

“Da sam smatrao da treba biti izbačen, to bih sam i predložio. On će sam odlučiti o svojoj političkoj budućnosti”, rekao je predsjednik SDP-a.