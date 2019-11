HAJDUKOVE LEGENDE ZGROŽENE MILANOVIĆEM! Bivši igrač očitao mu bukvicu: Nikad se nisam borija za zvizdu

Autor: Dnevno

Hajdukove legende osvrnule su se u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju na izjave predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića koji je tijekom gostovanja u Splitu kazao kako je Hajduk bio klub koji je igrao s petokrakom na prsima.

“Dobro ste me nasmijali. Nisan čuja šta je reka Milanović, ali me nasmijalo. Ne znan, ja se nisan nikada naboja na zvizdu na dresu. A igra san puno utakmica. Iskreno, nisan političar, ne znan kojim su im motivi, ali da skupljaju neke bodove na sportu i nije baš pametno. Neka se uhvate ozbiljnijih stvari, da svim ljubima bude bolje, da ne moraju odlaziti vani. Inače, samo ću kazati da sam časno nosija Hajdukov dres i borija se za njega, nisam se nikada sramija igrati za Hajduk. Bija je to Hajdukov grb, takva su bila vremena, jedino sam siguran da mi, igrajući za Hajduk, nismo radili nikakvo zlo”, izjavio je Hajdukov veteran Dražen Mužinić, a na njegovu tezu nadovezao se i Zlatko Vujović.

“Bože me oslobodi, ne znam što bi kazao. Ne treba tome pridavati nikakvu pažnju, najbolje ignorirati takve izjave. Pa gdje to još može proći, nešto takvo. Meni je jasno da ljudi žele publicitet, ali gdje ovo može proći, tko može vjerovati u nešto takvo. Umjesto da narod uvjere da im daju glas svojim radom, ovako nešto govoriti. Ne, nemam komentara na ovo, baš nikakvog”, ispričao je Vujović.