‘HAJDEMO SE UDRUŽITI, IMA MEĐU VAMA I HRVATSKIH LJEVIČARA’ Zbog Crne Gore i SPC-a Prkačin pozvao ljevicu na suradnju

Autor: Daniel Radman

Slobodni govor u Saboru zastupnik kluba Domovinskog pokreta Ante Prkačin iskoristio je kako bi se dotakao aktualne situacije u Crnoj Gori i položaja Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj.

No, prvo je spomenuo kolegu Marina Miletića iz Mosta.

“Prvo ću iskoristiti priliku pa se osvrnuti na kolegu Marina Miletića. Izrazio sam mu sućut, ali i skidam mu kapu. Posljednjih mjesec i pol dana on jednostavno briljira. Što god priča i o čemu god priča, to je sjajno, to je briljantno”, rekao je.

Prkačin: Ima među vama i hrvatskih ljevičara

Potom je prešao na stvar. “Kad govorim o SPC-u, to držim nacionalnom i državnom temom i tu mi je svetogrđe spominjati bilo kojoj stranku, uključujući i DP kojem pripadam, ali pedesetak ljudi iz Dubrovačke županije me zove i traži da progovorim o stanju u Crnoj Gori i SPC-u”.

Dakle, hvala kolegama iz oporbe koji nisu u DP-u, a koji su dotakli tu temu. Kolegi Grmoji rekoh maloprije, hajdemo se udružiti, DP, Suverenisti, Most, i vi s lijeve strane – ima među vama i hrvatskih ljevičara. Ako Bog da, bit će ih i više, a svakako i kolegama iz HDZ-a.

Sastanimo se i dogovorimo se. Hajdemo jednom da bude deset slobodnih govora o stanju u Crnoj Gori. Ja bih govorio jedanesti ako treba”, poručio je.