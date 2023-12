Habijan u biografiji ima jednu neugodnu crticu: ‘Stvorio’ ga je HDZ-ovac kojeg prati gadna optužba

Autor: Iva Međugorac

Kada je nakon debakla na lokalnim izborima u Zagrebu te mini rekonstrukcije Vlade premijer Andrej Plenković jednu od najodgovornijih pozicija u svojoj Vladi- onu ministra gospodarstva prepustio Davoru Filipoviću mora da nije ni slutio gdje će ga to dovesti. U Filipoviću je Plenković vidio svojeg mladog lava, perspektivnog suradnika i ministra na kojeg se može osloniti i u čiju je obranu skakao čak i onda kada nije bilo lako ulazeći pri tome u konflikte s predstavnicima medija.

Dok je Plenković Filipovića branio od novinara, FIlipovićev specijalni savjetnik Jurica Lovrinčević je po svemu sudeći ‘minirao’ Plenkovića surađujući s Mostovim Nikolom Grmojom što je za Plenkovića bilo i više nego dovoljno da se zahvali na suradnji i ministru i njegovom suradniku.

Ubrzo potom po hitnom postupku uslijedila je potraga za novim ministrom, a Plenković je u toj potrazi imao samo jedan kriterij- lojalnost. Ne čudi stoga da je odluka pala na Damira Habijana, varaždinskog pravnika i HDZ-ova saborskog zastupnika koji se u medijskom prostoru profilirao kao svojevrsni HDZ-ov liberal koji je gotovo sve svoje medijske nastupe podredio obrani premijera Plenkovića i svoje stranke što za Plenkovića i jest pokazatelj lojalnosti. Čim je dobio povjerenje saborske većine Habijan je poručio kako će učiniti sve da isto ne iznevjeri.

Plenković ipak nije pogrešno odabrao

”Bit ću otvoren za razgovore i suradnju, odlučan da ne podlegnem ikakvim pritiscima i da ne budem talac sukoba određenih skupina ili osoba”, naveo je Habijan tijekom saslušanja zna sjednici dvaju saborskih odbora. Sve to što je Habijan naveo navode i njegovi kolege iz varaždinskog ogranka stranke priznajući da se on doista kada su afere posrijedi nikada do sada nije doveo u situaciju koja bi ga kompromitirala te da on iznimno pazi do svojeg imidža. ”Oni koji su Plenkoviću zamjerili to što je na čelo ministarstva gospodarstva doveo pravnika koji s tim resorom nema nikakvog doticaja nisu u pravu. Habijan je doveden kao politička figura, ali to ministar i treba biti, a od njega se očekuje da ustroji ministarstvo s kvalitetnim kadrovima, a on to može učiniti neovisno o tome što nije ekonomist. Uostalom svi Plenkovićevi dosadašnji ministri gospodarstva i jesu bili ekonomisti pa se nisu proslavili”, kaže naš sugovornik iz vladajuće stranke.

Dodaje da je Habijan za Plenkovića bitan i utoliko što bi on trebao biti jedan od stupova za kampanju koja mu predstoji. "Plenkoviću je stalo do toga da obrani HDZ-ovu poziciju na sjeveru zemlje posebice otkako na čelu Varaždinske županije sjedi župan iz HDZ-ovih redova", tvrdi nadalje naš sugovornik koji dodaje da bi se premijer kada je Habijan po srijedi ipak mogao susresti s određenim problemima budući da je i Habijan kao saborski zastupnik primao naknadu za odvojeni život iako je živio u Varaždinu gdje zapravo niti nema obitelj od koje bi bio odvojen. Takvu aferu na plećima nosi i šef SDP-a Peđa Grbin pa je upitno kako će sada HDZ-ovci to spočitavati prvom čovjeku oporbe.









Habijan ima problema u varaždinskom HDZ-u

Još je upitnije što Plenković može postići s Habijanom u varaždinskom kraju gdje HDZ stagnira od 2017-te godine, s tim da treba napomenuti da je Habijan HDZ-ovu gradsku organizaciju u Varaždinu preuzeo 2016-te godine. Na izborima održanima naredne 2017-te godine vladajuća stranka u Varaždinu je osvojila 15,22 posto glasova, u 2021-oj su pali na 14,58 posto, dok su ove godine doživjeli dodatni pad na 14,06 posto. "Dio varaždinskih HDZ-ovaca nije oduševljen Habijanom i njegovim liberalnim pristupom, a osim toga neki nisu zadovoljni zbog toga što je stranku podredio vlastitoj samopromociji pa je vrlo upitno koliko on doista stranci može doprinijeti na parlamentarnim izborima koji su Plenkoviću vrlo važni", ističe naš sugovornik dodajući da za Habijanov politički uzlet velike zasluge ima i sami varaždinski župan Anđelko Stričak koji je inače prilično zanimljiva figura i koji se po mnogima Varaždincima desio sasvim slučajno jer u ovom kraju HDZ-u nikada prije niti nisu bili skloni.









Stričak se u medijskom prostoru inače vrlo rijetko pojavljuje, a posljednji put javnost se bavila njime nakon što se saznalo za incident u kojem je sudjelovao u sitnim noćnim satima u jednom varaždinskom kafiću u kojem je župan kako se pisalo popio koju čašicu više. Zbog toga je Stričak zaradio prekršajnu prijavu za narušavanje javnog reda i mira, ali i za vrijeđanje policijskog djelatnika. Premda su Reformisti Radimira Čačića iz ovog slučaja pokušali napraviti veliku aferu to im nije pošlo za rukom unatoč tome što je Čačić svojeg nasljednika uspoređivao i sa HDZ-ovim bivšim požeškim županom Alojzom Tomaševićem.

”Ovaj je primitivan, polupismeni nasilnik, izabran stjecajem političkih okolnosti. Više ga je puta supruga prijavljivala za nasilništvo u obitelji, pa to naknadno povlačila. Jednom ga je netko prebio na Dravi, što je Stričak prikazao kao nečiji namjeru da ga spriječi u otkrivanju nekakve afere. Ovo sada nije bio napad na njega iz čista mira, demantira to snimka nadzorne kamere. Stričak je još i, mrtav pijan, psovao policajca koji je došao, pozivao se na to da je on župan. Uglavnom, u policijskom izvješću ne piše da je Stričak bio žrtva”, tvrdio je Čačić. Sredinom prosinca varaždinski Općinski sud podigao je pak optužnicu protiv 27-godišnje žene zbog sumnje da je HDZ-ova župana lažno prijavila za prijetnje, a nedavno je pak Stričak otvoreno podržao Habijanovo preuzimanje ministarstva gospodarstva.