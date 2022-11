‘GROZNO, NEUGODNO MI JE’! Milanović o obuci Ukrajinaca: ‘Neki ljudi imaju ambiciju da uzmu svu vlast i zemlju pretvore u diktaturu’

Autor: I.G.

Slovenski predsjednik Borut Pahor u ponedjeljak je započeo svoj dvodnevni posjet Hrvatskoj. Pahor boravi u Zagrebu na poziv hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića. Hrvatski kolega ga je dočekao na Pantovčaku, a Orkestar Oružanih snaga RH izveo je slovensku himnu Zdravljicu i hrvatsku Lijepu našu.

“Slovenija je u vanjskoj politici mnogo puta znala biti legitimno sebična. Gledali ste svoje interese”, kaže Milanović dodajući da čak ni Janez Janša, s kojim, kaže, ne dijeli političke vizije, prema Hrvatskoj nikad nije bio prljav, samo je gledao interes svoje zemlje. “Tako i ja gledam interes svoje zemlje”, kaže.

Predsjednik je rekao i da razgovara s ljudima koji imaju širu sliku i ponavlja da rat u Ukrajini mora odmah završiti. “Ljudi to misle, ali se boje”, govori.





“Ovo je rat u kojem su najveće žrtve mladi muškarci, oni ginu u ratu koji nema cilj. Cilj može biti svrgnuti Hitlera 1945. To je zadnji rat u kojemu je Zapad imao kolektivni cilj. Cilj ne može biti ‘koliko god treba’, onda ti idi u rat, radi to sa svojim sinovima i djecom. Nisam ja davao firme Rusima… Dao sam državljanstvo Kasparovu u tjednu kad je Putin oteo Krim, i to pred kamerama… Gledam što se događa. Gdje smo tu mi? Sebičnost, legitimna i civilizirana je bitna. Primjer Austrije od prije tjedan dana. Zemlja vodi pametnu, promišljenu i lukavu vanjsku politiku. Praktički su zaprijetili da RH neće ući u Šengen. Bilo je jasno da je u pitanju taktička varka. Zašto su to rekli? Jer žele riješiti svoj problem s migrantima, a nitko ih ne želi slušati. Frustrirani su, nezadovoljni jer njihov stvaran problem je Bruxellesu kao problem Hrvata u BiH. Sad smo osjetili na svojoj koži kako je kad netko branit svoje interese jer ih ne može obraniti u institucijama. Izuzetna lekcija za sve koji proučavaju način na koji EU funkcionira”, govori Milanović.

Obuka Ukrajinaca

Milanović je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao kako Vlada ima ogromne, ali ne sve ingerencije u upravljanju državom.

“Ambicija nekih ljudi da uzmu svu vlast u zemlji i zemlju pretvore u stranačku diktaturu uvijek je postojala u Hrvatskoj i ja svojom dužnošću smatram da se tome suprotstavim”, kaže Milanović dodajući da to najjače osjeća kad su u pitanju stvari vezane u Hrvatsku vojsku. “Ministar je poslan u Bruxelles da preuzme obvezu u ime RH u obuci ukrajinskih vojnika. Čovjek je za to nenadležan, dobio je mig stranačkog šefa, vratio se u RH i počeo ucjenjivati prvo mene, a sad i Sabor, i to po matrici za koju sam mislio da je odavno nestala. Tako su se ponašali diktatori, to je vrsta podjele koju hrvatski narod ne zaslužuje”, govori predsjednik. Mjera obuke ukrajinskih vojnika, prema njegovim riječima, služi samo pranju savjesti i pola država EU-a o toj mjeri još uvijek se nije izjasnila, a među zemljama koje su ostale tihe su Slovenija i Njemačka. “Idemo razgovarati o tome, ali ne tako da Grlić Radman ide pruzeti obvezu za koju nije nadležna ni Vlada”, kaže.

“Grozno, grozno”, kaže predsjednik o izjavama da ćemo “vidjeti tko je tko”.

Predsjednik kaže da ćemo vidjeti hoće li se saborski zastupnici dati instrumentalizirati.

Milanović kaže da treba vidjeti zašto Austrija još uvijek šuti.









“Stvarno mi je neugodno što Pahor ovo mora slušati, ali ja nekog prostora više ni nemam. Ta vrsta kabadahijskog ponašanja je nešto što obilježava ovu vlast, a ovo je krajnji primjer uvlačenja Sabora u sukob iza kojeg stoje nečije osobne ambicije”, kaže Milanović.