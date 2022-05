GRMOJA UZVRAĆA UDARAC: Jad i bijeda! Srbija uz Plenkovićevo zeleno svjetlo otvara nova poglavlja, a mi ih ne blokiramo

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja osvrnuo se na navod Ministarstva branitelja koje tvrdi da je neistinita njegova tvrdnja da je Srbija u 2021. otvorila 4 poglavlja, a da zauzvrat nisu riješili jednu sudbinu nestalih hrvatskih žrtava.

“Medved se hvali da su u 6 godina riješili sudbine 224 nestale osobe. Pitanje za Medveda glasi: Koliko smo sudbina nestalih hrvatskih žrtava riješili zahvaljujući pomoći Srbije? Posebno kad i sam Medved u priopćenju priznaje kako je “ključni problem nedostatak pouzdanih informacija zbog čega kontinuirano prozivamo Srbiju koja tim informacijama raspolaže”!”, ističe Grmoja.

Grmoja kaže kako se sav jad i bijeda Plenkovićeve vanjske politike ogledaju u toj jednoj rečenici Medvedova ministarstva.





“Srbija je preuzela obaveze u procesu pristupanja u EU i zato i Plenkoviću i Medvedu postavljam pitanje: ‘Zašto već 6 godina odbijate koristiti te mehanizme za ostvarivanje hrvatskih interesa?’ Srbija uz Plenkovićevo zeleno svjetlo otvara nova poglavlja čak njih četiri u 2021., a Medved priznaje kako Srbija ne surađuje i mi na to uzvraćamo “kontinuiranim prozivanjem” umjesto kontinuiranim blokiranjem. Konkretni rezultati vanjske politike Plenkovićeve vlasti izgledaju kao da je Srbija već 9 godina članica EU, a Hrvatska tek treba ispuniti mjerila (zadaće) za članstvo u EU”, zaključuje Grmoja.

Kaže kako je upravo ta inercija Vlade RH u EU punih 6 godina dovela do ove nove srbijanske optužnice protiv 4 hrvatska časnika za Oluju.

“U više navrata sam u Hrvatskom saboru upozoravao na ovaj problem, došlo je gotovo i do fizičkog incidenta kada je premijer Plenković krenuo prema meni jer sam ga upozorio da imamo Povjerenstvo koje je osnovala Vlada i koje se treba sastajati četiri puta godišnje i koje treba pratiti ispunjava li Srbija mjerila iz Poglavlja 23. To Povjerenstvo se nije sastalo nijednom, čime se krši odluka Vlade a Srbija ne surađuje i otvara poglavlja. To je rezultat Plenkovićeve vanjske politike i onda dolazimo u apsurdnu situaciju da agresor podiže optužnice protiv naših vojnika koji su oslobađali zemlju. Trebamo se čvršće postaviti i ne možemo više dopustiti da Srbija neometano otvara poglavlja, a da se ništa ne događa ni po pitanju sudbine nestalih hrvatskih žrtava ni po pitanju ratne odštete”, ističe Grmoja.

Definitivno je potrebno Srbiji blokirati pregovore, a Hrvatska se konačno mora početi ponašati kao suverena država i prijeći iz mentaliteta ispunjavanja briselskih zadaća u mentalitet suverene članice EU i NATO-a, zaključuje.