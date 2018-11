Grmoja se izjasnio: Isprika mu nije u planu, a ovo su njegovi razlozi

Autor: Hina

Saborski zastupnik HRAST-a Hrvoje Zekanović izjavio je u četvrtak da očekuje ispriku od Mostovca Nikole Grmoje zbog prijetnji fizičkim napadom, koje mu je uputio na sinoćnoj sjednici, i HDZ-ova potpredsjednika Sabora Milijana Brkića jer mu je udijelio opomenu iako je bio žrtva fizičkog napada.

Zekanović je novinarima iznio svoje viđenje incidenta zbog kojega mu je predsjedavajući Milijan Brkić udijelio opomenu. Kaže kako je ustvrdio da postoje stranke koje su formalno u oporbi, a zapravo to nisu, poput Mosta koji još uvijek ima državne dužnosnike poput Krunoslava Karalića u Ministarstvu poljoprivrede.

“Stalno se prikazuju kao kritičari Vlade. Sudjelovali su u kreiranju grupe Borg, a danas su glavni kritičari zbivanja oko Agrokora. To nije vjerodostojno, pa kada se takvima kaže da su izbačeni iz Vlade i da bi i danas bili u njoj da ih Plenković nije izbacio, onda se uznemire. U nedostatku argumenata krenu se obračunavati na neprimjeren način”, kazao je Zekanović.

“Žao mi je da danas u Hrvatskom saboru postoji čovjek koji ima kuražu doći do svog kolege u saborsku klupu i fizički mu prijetiti. To je ispod svake razine, riječ je o krajnjem primitivizmu i tome nema mjesta u Hrvatskom saboru”, rekao je Zekanović.

Ustvrdio je kako mu je Grmoja u više navrata prijetio i pozivao na fizički obračun izvan Sabora, što, napomenuo je, može posvjedočiti i Branimir Bunjac iz Živog zida.

Zekanović navodi da je nekoliko puta zvao saborsku stražu da ga zaštiti od Grmoje i priznaje da mu je na kraju uistinu dobacio “Mrš!”, no, dodaje, to je smiješno u usporedbi s prijetnjama fizičkom integritetu bilo kojeg zastupnika.

“Moguće je da svi pogriješe, pa tako i da gospodin Grmoja u afektu kada je čuo istinu učini nešto što i sam smatra neispravnim, i volio bih čuti njegovu ispriku. Volio bih čuti da to nije on, da nije sklon nasilju i obračunima”, rekao je Zekanović.

HRAST-ov zastupnik ocijenio je kako je i predsjedavajući Brkić postupio krivo jer je njemu, koji je bio žrtva fizičkog napada, udijelio opomenu, pa ispriku očekuje i od Brkića.

“Vidjet ću što ću dalje, ako ne bude isprike, pokušat ćemo raskrinkati ekipu do kraja, da se vidi jesu li Mostovci u vlasti ili u opoziciji”, najavio je Zekanović dodavši da je nedavno pri izglasavanju Zakona o zdravstvenoj zaštiti Miro Bulj držao kvorum.

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja u četvrtak je poručio da se nema razloga ispričati HRAST-ovcu Hrvoju Zekanoviću, koji ga je optužio za prijetnje fizičkim napadom u saborskoj raspravi večer ranije.

“Nemam razloga ispričati mu se. Pogledajte moju raspravu, nijednu ružnu riječ nisu uputio Zekanoviću, za razliku od njega, osim što sam pokazao jednu lijepu fotografiju njega i Andreja Plenkovića ispred šibenske katedrale gdje su jako nasmiješeni i gdje se spremaju za zajednički izlazak na izbore, što su i učinili”, rekao je Grmoja.

Ustvrdio da nije prijetio Zekanoviću fizičkim obračunom. “Ne, ja sam rekao da izađemo van da mi objasni u čemu je problem, ali vjerojatno se on mene toliko boji da je to shvatio kao nekakvu fizičku prijetnju”, rekao je.

Na opasku kako se na snimci čuje da govori Zekanoviću “što se bojiš”, Grmoja je uzvratio da je to rekao zato što je on počeo zvati Milijana Brkića u pomoć. “Rekao sam mu: ti si hrvatski suverenist, a bojiš se jednog saborskog zastupnika koji je sjeo do tebe”.

“Hrvatski Orban se jako prepao kada sam sjeo do njega. Kada sam se dignuo onda mi je viknuo ‘mrš’. Ponovno sam se vratio i pitao može li mi objasniti u čemu je problem, no, i tada je izgubio hrabrost. To me ne čudi s obzirom da je imao dovoljno godina da se priključi Domovinskom ratu, sad priča o srbijanskoj agresiji, a pola našeg kluba koji su imali dovoljno godina su bili u ratu. Tako da me ti lažni suverenisti ne zanimaju”, iznio je Grmoja svoje viđenje incidenta.

Grmoja kaže da neće tražiti ispriku od Zekanovića jer mu njegova isprika ne treba. “Volio bih da Zekanović bude konzistentan i ne napada oporbu kada oni kritiziraju HDZ. Samo to bi bilo dovoljno, a nikakva isprika”, poručio je.

Također je demantirao Zekanovićevu tvrdnju da Most i dalje ima državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede. “Mi smo tog čovjeka izbacili iz stranke jer je ostao dio vladajuće strukture. Nismo mi kao neki koji prijete novim izborima, a imaju i dalje ljude na pozicijama, npr. u Gradu Zagrebu”, ističe Grmoja.