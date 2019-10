GRMOJA PROKAZAO PLENKOVIĆA: Kroz Vukovar pokušava povratiti izgubljeno hrvatstvo

Autor: Dnevno

Gost Novog dana bio je saborski zastupnik Mosta nezavisnih lista Nikola Grmoja. Komentirao je štrajk u školama, stanje na političkoj sceni te goruće pitanje ovih dana – jesu li prijevremeni izbori realna opcija?

“Zvalo me dosta mojih kolega profesora i nastavnika da im pokušam skinuti Ivana Vrdoljaka sa štrajka. Smatraju da je to opterećenje i da će teže ostvariti ono za što se bore, a bore se za svoje dostojanstvo. Svi znamo u kakvim uvjetima rade profesori, učenici i nastavnici, ovo nije samo borba za veće plaće, ovo je borba za položaj u društvu i dostojanstvo”, kaže Nikola Grmoja za N1.

“Što se tiče HNS-a, oni nemaju baš nekih mogućnosti. Izborna godina se bliži. Ako žele popraviti svoj rejting, nekako moraju pokazati zube. Možda izaći iz vladajuće koalicije. Premijer Andrej Plenković uvijek ima dovoljno ruku u Hrvatskom saboru da osigura većinu s kojom bi mogao izgurati do kraja mandata i sad je pitanje što njemu odgovara osobno. Kako stvari stoje, on je svoju političku sudbinu neraskidivo vezao uz sudbinu Kolinde Grabar-Kitarović.

Ja mislim da su oni svjesni da Kolinda Grabar-Kitarović gubi predsjedničke izbora i da se ozbiljno razmišlja o spajanju predsjedničkih i parlamentarnih izbora. Jer ako sadašnja predsjednica izgubi izbore, premijer Plenković gubi poziciju u HDZ-u, neće sastavljati liste za sljedeće izbore i njegova politička priča je gotova. Tako da smatram da on o parlamentarnim izborima prije svega razmišlja zbog činjenice da prijeti gubitak predsjedničkih izbora za HDZ, nego zbog mogućeg izlaska HNS-a iz vladajuće koalicije.”

Upitan smatra li da je preuzimanje predsjedavanja Europskom unijom nespojivo s izvanrednim parlamentarnim izborima, Grmoja kaže: “Tehnička Vlada bi mogla dio tog predsjedanja odraditi, a s druge strane, moramo biti svjesni da Plenković nikada nije gledao interes Hrvatske, interes HDZ-a, on prvenstveno gleda svoj interes – kako ostati na vlasti, kako se izboriti za određenu poziciju. To je pokazao u više navrata. Uvijek postoji mogućnost velike koalicije.”





Nikola Grmoja kaže da se rejting Mosta oporavlja nakon fijaska na izborima za Europski parlament. “Neuspjeh s izbora za Europski parlament konačno je iza nas. Mislim da smo u Saboru dosta aktivni, na terenu nam pristupaju novi ljudi, sto mladih ljudi nam je pristupilo u Zagrebu, otvorili smo ured u Karlovcu. Širimo se i jačamo. U ovom općem raspadu političke scene – raspali su se Živi zid, Neovisni za Hrvatsku, Suverenisti su imali Ružu Tomašić za lidera, koja je sada u Europskom parlamentu, pa je više grupacija. Mislim da smo uz HDZ i SDP jedina realna snaga. Mislav Kolakušić kao da gubi dah, otkad je otišao u Europski parlament kao da se izgubio, ne daje izjave za javnost. Da se sada dogode izbori, rezultat bi bio sličan kao na prošlim izborima.”

Grmoja zamjera što je reforma Blaženke Divjak više pažnje posvetila tabletima, nego učiteljima “U školama nije razvijen sustav nagrađivanja, a onda i kažnjavanja onih koji ne rade dobro svoj posao. Protivnici štrajka kažu da su nam rezultati testova loši i da stanje u školama nije na zadovoljavajućoj razini, ali za to je kriv sustav, ne možemo za to kriviti profesore, učitelje i nastavnike. Sustav nagrađivanja nije dio nove reforme, više se pažnje posvetilo tabletima. Mislim da je reforma zakazala.”

Na pitanje može li mogući izlazak HNS-a iz vladajuće koalicije ojačati poziciju Milana Bandića, Grmoja tvrdi: “Milan Bandić ne može ojačati svoju poziciju jer dobar dio njegovih zastupnika, da im Plenković ponudi više nego Bandić – podržat će Plenkovića”, uvjeren je Gmoja koji tvrdi da se to vidjelo na pokušaju opoziva Blaženke Divjak ili odlasku predsjednika Bandićevog Kluba zastupnika Roberta Jankovicsa, koji je svega tjedan nakon što HDZ zbog nepojavljivanja Bandićevog kluba izgubio kvorum, napustio Bandića i rekao da podržava Plenkovića.

Slaže li se Most s novim kalendarom blagdana? “Nismo to još raspravili na Klubu zastupnika. Pravno gledano, datumi koji su bili, Dan državnosti i Dan neovisnosti su puno pogodniji, odnosno puno više odgovaraju. 30. svibnja 1990. Hrvatska je još bila u Jugoslaviji, ali svjesni smo da se taj datum ukorijenio u narodu. U tom smislu, možda bih bio sklon 30. svibnju, iako se iz SDP-a čuje da je to HDZ-ov praznik. Nezgodno je često mijenjati državne praznike, to rade nezdrave nacije. A o Danu sjećanja na žrtve Domovinskog rata bih razmislio jer to je pokušaj Plenkovića da povrati svoje izgubljeno hrvatstvo. Pokušaj da umiri svoju savjest i savjest svih HDZ-ovih Vlada jer nije dovoljno učinjeno za procesuiranje ratnih zločina u Vukovaru, pa se ide s domoljubnim paketom. To je predizborni potez Andreja Plenkovića.”