Grmoja: ‘Plenković je čovjek na rubu očaja. Svjestan je da mu se bliži politički kraj’

Mostovac Nikola Grmoja komentirao je kritike predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na račun SOA-e, a govorio je i o Mostovoj referendumskoj inicijativi.

“Što se tiče ovoga što govore iz Vlade, nijedna referendumska inicijativa nije nakon 4 dana predala potpise, to je čisti spin. Potpise treba prebrojati, numerirati i onda ćemo ih predati. Sigurno ne bismo najavljivali da ih imamo da ih stvarno nemamo. Tako bi samo sebi politički naudili. Građani od ovog imaju velika očekivanja i samo bi lud čovjek tvrdio da je uspio da nije. Kako kaže Milanović, bez logistike smo munjevito ušli u ovu akciju i uspjeli u tome. Nije Milanović jedini koji smatra ovo velikim uspjehom Mosta. Ovo je uspjeh i svih onih koji su ovo prepoznali kao dobru ideju i skupljali potpise. I Sindikalist Stipić je rekao u vašem progrmau da je ovo srušilo sve njegove postulate o referendumu”, rekao je za N1.

Što se gtiče datuma koji je Most odredio kao onaj kada će predati potpise Saboru. rekao je: “To će biti manje od 20 radnih dana, nekih 15-ak dana, i želio bih da vladajući u tom roku izbroje te potpise. Ako Aladrović, Plenković i ostali smatraju da se u 4 dana mogu izbrojati potpisi, mi očekujemo da oni u 4 dana utvrde koji su pravovaljani”.

Na upit je li u redu da postoji povjerenstvo koje će nadzirati prebrojavanje glasova, naglasio je kako im je najbitnije da budu prisutni ljudi iz inicijative te da se za svaki nevažeći potpis javnosti obrazloži zašto je on nevažeći: “Uvjeren sam da je referendum već uspio. I kad se on dogodi, na njemu će Plenkovićeva Vlada i Stožer doživjeti poraz. Što će pokušati? Ukrasti referendum, to su već radili, ili će makinacijama preko Ustavnog suda pokušati nešto. Kako god, to je loose-loose stuacija za njih”, kaže.

O Plenkovićevim kritikama na račun SOA-e rekao je da msisli da su institucije urušene i ljudi u njih nemaju povjerenja.

” Ako dođe do radikalizacije, koje još ne vidim, bit će odgovorni vladajući. Plenković je čovjek na rubu očaja i u ovom inzistiranju da se izolirani slučaj pokaze kao terorizam nadahnut opozicijom, Olaf steže obruč oko njegovih ministar i on se ne može oprati od toga da je mecena korupcije. On je sada pogubljen čovjek koji nastoji spriječiti one koji su uspjeli kapitalizirati nezadovoljstvo i sve su bliže tome da ga politički ugroze. Vidim Most kao jedinu snažnu političku alternativu”, rekao je, dodavši da Most nema veze s terorizmom.

“Plenković je svjestan da mu se politički kraj bliži te mi je drago što sam i sam tome pridonio”, poručio je.