Grmoja opleo po svima: Oblatio HDZ i Marića te otkrio tko podmeće ministrici Žalac

Autor: Hina

Mostov politički tajnik Nikola Grmoja u četvrtak je optužio HDZ da se zbog brojnih afera, pa i zadnjih oko prometne nesreće i skupocjenog Mercedesa ministrice Gabrijele Žalac, dokazuje kao “klijentelistička organizacija sklona kriminalu i aferama.

“HDZ je jedna klijentelistička organizacija koja je sklona i kriminalu i aferama, a ovisno o tome kako kome odgovara, te afere, kriminalne radnje, ti repovi izlaze u javnost. Znači, ministirca je odgovorna, a sad kad će se to plasirati… to se plasira ovisno o tome kako to kome u HDZ-u odgovara”, izjavio je Grmoja novinarima u Saboru.

Neuvjerljivima smatra tvrdnje Gabrijele Žalac, ministrice regionalnog razvoja i fondova EU da je Mercedes, koji je bio parkiran u dvorištu njene kuće u Vinkovcima, unajmila njezina majka.

Afere se izvlače kad to odgovara HDZ-ovcima koji se ne slažu s Plenkovićem.

“Ono što sam mogao vidjeti, dosta je bila konfuzna priča ministrice Žalac. Treba jasno reći da ovdje nije ministrici ništa podmetnuto, znači ni prometna nesreća u kojoj je sudjelovala, niti ova zadnja afera oko automobila. No, činjenica je da se te afere, loše stvari po ministricu izvlače u javnost kada to, očito, odgovara nekima u HDZ-u koji se možda ne slažu s politikom Andreja Plenkovića oko sastavljanja liste”, poručio je Grmoja.

Istaknuo je kako je ministrica sama odgovorna za neke od tih stvari, da joj se dogodila prometna nesreća u kojoj je vozila bez važeće vozačke dozvole i udarila djevojčicu, isto tako i s njenim roditeljima iako “vjerojatno ona vozi taj auto”.

“Ne znamo na koji način ga je dobila, ali očito je netko iz redova HDZ-a slikao to i pustio u javnost, tako da smo to svi saznali”, rekao je.

Ne zna niti ga zanima tko to, kako kaže, iz HDZ-a plasira u javnost, ističući kako je ‘mostovcima’ cilj pokušati ih zaustaviti “u onome što rade od Hrvatske”.

Zdravko Marić je nevjerodostojan političar koji je davno trebao otići s mjesta ministra

Novinare je zanimalo i kako tumači tvrdnje šibenskog poduzetnika Josipa Stojanovića Jollyja da je ministru financija Zdravku Mariću sponzorirao ulaznice za utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na lanjskom Svjetskom prvenstvu u Rusiji, za koje je Marić rekao da ih je sam kupio.

“Ja to ne znam, to bi trebalo istražiti, ali Marić se pokazao kao potpuno nevjerodostojan političar koji je mijenjao iskaz i pred povjerenstvom i sudjelovao u aferu Agrokor. Trebao je davno otići s mjesta ministra, da smo normalna država, ali očito je da njemu sve prolazi, pa će mu onda sada proći i ova priča”, kazao je Grmoja.