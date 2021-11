GRMOJA ‘OPLEO’ PO HDZ-u U OTVORENOM: ‘Plenkovića zbog ove pljuske vjerojatno ne čeka karijera u Bruxellesu! Samo je jedno rješenje u borbi protiv korupcije’

Bivša ministrica i članica Predsjedništva HDZ-a, Gabrijela Žalac, odvedena je jutros na razgovor s istražiteljima OLAF-a zbog afere Softver.

Uhićena je po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO), novoformiranoga tužiteljskoga tijela koje se bavi malverzacijama u kojima su oštećeni Europski fondovi, izvršili nekoliko pretraga u navedenome ministarstvu te izuzeli dokumentaciju vezanu upravo oko posla s Ampelosom.

Među uhićenima je i ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata (SAFU) HDZ-ovac Tomislav Petric te još dvoje ljudi.

Uhićenje bivše ministrice bila je i tema emisije Otvoreno na HRT-u. Gosti emisije bili su predsjednik Nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije iz redova Mosta Nikola Grmoja, potpredsjednik Nacionalnog vijeća za suzbijanje korupcije iz redova HDZ-a Damir Habijan, konzultantica za EU fondove Ariana Vela i kriminalist Željko Cvrtila.

“Šuplja priča”

“Nitko ne može reći za što se konkretno gospođa Žalac tereti. Imamo u vidu presumpciju nevinosti. Zar doista mislite da bi Hrvatska dobila tolika sredstva od EU da stvari ne funkcioniraju kako trebaju?”, zapitao se Habijan.

Dodao je da je EPPO zadužen za takve stvari da su njihovi ljudi dio USKOK-a.

“Ova priča je jako šuplja. Ne mogu shvatiti da bi jedna ozbiljna država dopustila da to ne istraži do kraja nego da dobije ovakvu pljusku iz EU. Stoga sam danas rekao premijeru Plenkoviću da bi jedan pravi državnik dao ostavku. Sigurno ga ne čeka neka bajna karijera u Bruxellesu, a sve ovo plaćaju hrvatski građani”, rekao je Grmoja.

“Očito je da USKOK nije reagirao jer mu je rečeno da ostave sad to jer je afera veliki teret za stranku. Da bi se korupcija zaustavila u Hrvatskoj trebala bi pasti ostavka Vlade i smjena glavne tužiteljica”, dodao je.









Pogrešan postupak

Habijan ga je optužio da ne razumije ovlasti EPPO-a kojeg je ovlastio i Sabor.

“Govorite li vi sada da hrvatske institucije ne mogu procesuirati hrvatske državljane?”, upitao ga je Grmoja.

Vela je istaknula da je postupak da dodjelu posla bio pogrešan jer je taj postupak nedovoljno transparentan.

“Pitanje je kako je došlo do toga da se iznos za softver višestruko poveća. Uhićeni Petric je stručan i nije sam mogao napraviti kontrolu”, rekla je Vela dodajući da “ne zna zašto je priveden”.









“Nema zabrane da se on sutra vrati i dođe na posao”, rekla je.

“Baca se negativno svjetlo na sustav za europske fondove, sad ćemo vidjeti ima li to smisla”, kaže konzultantica.

“To su i naša tijela mogla učiniti”

Cvrtila je rekao da ljudi koji rade u uredu europskog tužitelja nisu novi i da su istragu odradila tijela Republike Hrvatske.

“Ured europskog tužitelja je pod Uskokom. Istina je i ovo što Grmoja govori, to su i naša tijela to moga uraditi. Korupcije ima, vidimo je. Od nje nije izuzeta niti jedna stranka. I Most je kad je bio u vladi imenovao direktore na isti način. Zbog tih imenovanja korupcija i može tako funkcionirati”, rekao je.

“Hrvatskoj nedostaje tijelo koje bi već idući dan trebalo znati kad dođe do korupcije, a to nije Državna revizija. Plenković nije povezan s ovim, ali previše je ljudi oko njega koji na njega bacaju blato”, rekao je Cvrtila.

Tko ima više afera?

Grmoja kaže da je Most na većinu pozicija postavio nestranačke ljude.

“Mislim da je to problem, treba postaviti ljude za koje možeš garantirati. Kad nekog predložite preuzimate odgovornost. Plenković je stao iza nekog tko je napravio neko djelo”, rekao je Grmoja.

“Grmoja, gdje je vaša odgovornost kad se mijenjao natječaj za Hrvatske vode? Gdje je Vaša odgovornost kad širite teze o cijepljenju?”, upitao ga je Habijan.

Grmoja kaže da se testirao 6 puta i da se on kao mlada i zdrava osobe ne treba cijepiti.

“Kum Bože Petrova nikad nije postao direktor Hrvatskih voda. Da su bar vaše afere takve”, odgovorio mu je Grmoja.