Grmoja o izručenju Todorića: Možemo očekivati višegodišnju pravosudnu trakavicu

Autor: Hina

Mostov politički tajnik Nikola Grmoja komentirao je u četvrtak izručenje Ivice Todorića Hrvatskoj ustvrdivši kako se, s obzirom na dosadašnje iskustvo, može očekivati višegodišnja pravosudna trakavica, a ocijenio je i kako se sa slučajem Agrokor “nije dogodio kraj ortačkog kapitalizma, nego su se akteri samo malo izmiješali – neki su nestali, a neki su nastavili egzistirati”.

„S obzirom na iskustvo koje smo imali do sada, možemo očekivati pravosudnu trakavicu i proces koji će se razvlačiti nekoliko godina, što nije dobro. Iz tog razloga Most je u saborsku proceduru uputio kompletnu reformu pravosuđa. Želimo u perspektivi izgraditi institucije u kojima će svaki građanin ove zemlje imati brzo i pošteno suđenje”, rekao je Grmoja na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.

Agrokor je, kazao je, zapravo bio zavod za zapošljavanje i ministarstvo socijalne skrbi za hrvatske političare gdje su uhljebljivali rodbinu, prijatelje, kumove, a za uzvrat bi dobivali potporu i glas. „Oni su s druge strane pomagali Todoriću i kada bi on izišao s tim povjerljivim informacijama, a s druge strane i oni imaju povjerljive informacije, dogodio bi se nuklearni rat”, ustvrdio je Grmoja.

Sve to je, kaže, prijetnja nuklearnim oružjem sa strane Ivice Todorića i sa strane onih koji su mu svih ovih godina pomagali. „Taj nuklearni rat bi mogao dovesti u perspektivi do nuklearne zime i velikog potresa na političkoj sceni što nije realno za očekivati, iako bi to bilo dobro i katarzično i za hrvatsku politiku i za društvo”, zaključio je Grmoja.