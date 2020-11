GRMOJA O INTERPELACIJI: ’Država mora učiniti sve, a ima i dokaze o koruptivnim radnjama’

Jedan od supotpisnika interpelacije Domovinskog pokreta, koja se odnosi na vjetroelektranu Krš-Pađene, i Mostovac je Nikola Grmoja.

Upitan je za bio i na izostanak reakcije HDZ-a koji ne proziva Vrdoljaka iako je i sam Grmoja naveo kako je njegov govor iz 2013. godine sporan.

“Oni vraćaju stvari u 2013., ali mi oduvijek govorimo da su to bili problematični ugovori, da građani zbog takvih ugovora plaćaju veću cijenu električne energije. Afera Krš-Pađene, gdje se išlo u promjenu projekta i gdje je zeleno svjetlo za ovaj projekt dao upravo ministar Ćorić i Plenkovićeva Vlada”, rekao je za NovuTV.

Ministra Ćorića proziva se jer nije raskinuo ugovore, no koliko bi njihovo raskidanje zaista stajalo državu, nitko ne spominje.

“Treba provjeriti postoji li mogućnost da se zbog koruptivnih radnji raskine ugovor. Ali mi ovdje govorimo o tome da je jedan investitor išao mijenjati svoj projekt. Da mu bivši ministar Dobrović i stručne službe Ministarstva nisu dale zeleno svjetlo jer ne postoji studija utjecaja na okoliš”, tvrdi.

“Ne bismo plaćali skuplju struju da toga nije bilo”, dodaje pa ističe: “Ako netko mijenja projekt, vi možete to zaustaviti. On (Ćorić) je dao zeleno svjetlo. Time je potvrdio sve te štetne odluke Milanovićeve Vlade i ministra Vrdoljaka o kojima HDZ-ovci danas govore. Mi se s njima slažemo oko toga, ali želimo reći da su nastavili istu politiku. Ne samo to, pogodovali ste investitorima. Gospođa Rimac je bila u pritvoru”.

Interpelacijom su zastupnici zatražili dokumentaciju o projektima.

“Tražimo za sve te projekte. Ali samo u jednom projektu, u ovom, je mijenjan projekt, a nije izrađena nova studija utjecaja na okoliš”, odgovara Grmoja kada je upitan zašto nisu tražili dokumentaciju za sve projekte, kada je već i sam Ćorić rekao i da se radi o njih nekoliko.

“Država treba napraviti sve. A ima i dokaze o koruptivnim radnjama. Ima i svjedoke koji kažu da se tražio određeni novac od institucija. Država treba napraviti sve da se štetni ugovori raskinu. Hrvatski građani koji su ionako osiromašeni zbog toga plaćaju skuplju električnu energiju”, zaključuje Grmoja koji tvrdi i kako zastupnici u ovom slučaju ne mogu ništa pravno učiniti, no mogu, govori, politički potencirati priču i tražiti ostavku ministra.

U svakom slučaju, Sabor će sutra glasati o istome. No sudeći prema izgledima, napori neće proći.

“Nama je jasno. Mi smo u prošloj Vladi tražili nekoliko opoziva ministara i svaki put nakon nekoliko mjeseci ti ministri, za koje smo mi govorili da su kompromitirani, a koje je Plenković branio, morali su otići. Zanimljivo, danas Plenković nije ni došao u Sabor braniti ministra Ćorića i ministra Marića”, rekao je.

Ipak, priznaje i on, Plenković se Ćorića neće riješiti tako lako.

“Ja ne kažem da će ga se riješiti, ali možda se ne želi s njim fotografirati i biti mu blizu s obzirom na sve ove afere koje mu se stavljaju na teret”, tvrdi.