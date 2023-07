Grmoja i Filipovićeva suradnica jedno pored drugog: ‘Razmjenjivali su dokumente i dodavali jedni drugome vodicu’

Autor: Daniel Radman

Davor Dretar i Daniel Spajić, zastupnici Domovinskog pokreta, održali su konferenciju za medije na temu afere HEP i jučerašnje sjednice saborskog Odbora za gospodarstvo.

Zastupnici Domovinskog pokreta uočili su na sjednici Odbora, u najmanju ruku, neočekivanu situaciju: Naime, čitavo vrijeme sjednice pored Nikole Grmoje sjedila je Marina Pavić, suradnica ministra Davora Filipovića .

”Pokazat ću vam, a možete slobodno provjeriti i jučerašnji tijek sjednice saborskog Odbora za gospodarstvo, budući da je snimka javno dostupna, screenshot na kojem se vidi da u prvom redu sjedi Most, odnosno Nino Raspudić i Nikola Grmoja, a znate li tko je ova dama gore u vrhu? Marina Pavić, trenutno zaposlena u Kabinetu ministra Filipovića. Sjedili su zajedno, razmjenjivali dokumente i dodavali jedni drugome vodicu. Kažite mi sada gdje je vjerodostojnost u svim ovim napadima na Domovinski pokret?”, uvodno je rekao Dretar.





Nova skraćenica za HDZ je POKRO

Također, Dretar se ispričao javnosti zbog psovke upućene ministru tijekom tematske sjednice Odbora. Dretar je poručio da su u DP-u, što se tiče samog odnosa DP-a prema bilo kakvoj korupciji, a naročito kada ih se prozove za neke stvari koje, kako je rekao, nemaju veze sa zdravim razumom, definirali novo ime za Hrvatsku demokratsku zajednicu: ”Neka im nova skraćenica bude ‘POKRO’, odnosno Pravomoćno osuđena kriminalna organizacija”.

”Time želimo jednom zauvijek reći da mi nismo dio nikakve lijeve oporbe. Mi smo Domovinski pokret koji misli i želi ovoj zemlji sve najbolje. Pozivamo ovim putem apsolutno sve moguće institucije, a i mi ćemo se sami svim svojim snagama uključiti u istraživanje navodne povezanosti PPD-a i naše stranke. Čvrsto i odgovorno tvrdim svom svojom dušom i imovinom, jednako kao i ostali članovi Domovinskog pokreta, da tu nikakve veze nema”, naglasio je.

Dok sam bio u HV-u, ministar Filipović je studirao i učio kako krasti Hrvatsku

Dodao je kako će, što se tiče samog ministra i njegovih jučerašnjih izjava, još jednom ponoviti da dok je on bio član 145. brigade Hrvatske vojske, ministar Filipović studirao je i učio, kaže Dretar, kako krasti Hrvatsku, a dok je on vozio kombije humanitarne pomoći za Ukrajinu, ministar Filipović završio je studij i počeo aktivno krasti Hrvatsku. Dodao je da to dovoljno govori o nečijoj vjerodostojnosti.

”Kad je danas oporba napustila sabornicu, tamo je od DP-ovih zastupnika ostao jedino zastupnik Mlinarić jer je postojao unutarstranački dogovor da će naš Ćipe zatražiti stanku kada na dnevni red dođe pitanje Zakona o braniteljima. Budući da je još jedan branitelj prije 24 sata počinio suicid zbog svega onoga što im sustavno radi Vlada Andreja Plenkovića, odlučili smo da našu stanku ne potrošimo odmah na početku zasjedanja, odnosno današnjeg glasovanja, nego da to učini zastupnik Mlinarić u ime kluba Domovinskog pokreta kada na dnevni red glasovanja dođu Izmjene zakona o braniteljima”, istaknuo je.

Dretar je poručio kako je oporba jedinstvena i kako u ovom trenutku nije ni lijeva ni desna, nego je za spas Hrvatske, a da je ono što trenutno radi Most zabijanje klina za kojeg se iz ovih snimki i slike, izjavio je, može jasno vidjeti u kome smjeru ide. Upozorio je kako to nije bio slučajni susret u trajanju od deset sekundi, već da je gospođa Pavić sjedila uz Nikolu Grmoju cijelo vrijeme trajanja jučerašnje sjednice saborskog Odbora za gospodarstvo.









Dretar: Radi se o dogovoru Mosta i Kabineta ministra Filipovića

”Na slici su zastupnici Mosta Nino Raspudić i Nikola Grmoja, a gospođa u kutu slike je Marina Pavić, zaposlenica u Kabinetu ministra Filipovića, koja je svih sedam-osam sati, koliko je trajala saborska sjednica, s Nikolom Grmojom razmjenjivala dokumente. Ministarstvo gospodarstva u svakom slučaju blisko surađuje s Mostom, očigledno iz nekakvih trenutnih ili budućih političkih interesa. Očito se radi o koncentriranom dogovoru Mosta i Kabineta ministra Filipovića, pa i samog ministra, da se napravi dvorska intriga”, izjavio je.

Ispričao je da je jučer upitao ministra Filipovića, a što je, kaže Dretar, i izazvalo ministrovu bijesnu reakciju: ”Ako ste se dogovarali s premijerom Plenkovićem oko krize s plinom, onda premijer ne govori istinu kada kaže da nije bio informiran. Ako se niste dogovarali s premijerom, vi ste, ministre, uspostavili paralelni sustav upravljanja u ovoj državi i koristili ste blisku aferu za dvorske spletke”.

”Situacija sa štrajkom pravosudnih djelatnika je apsolutni razlog za izvanrednu sjednicu Sabora, ali ne samo to. Jučer je katastrofalna tuča ponovno pogodila sjeverozapadnu Hrvatsku, a predsjednik Odbora za gospodarstvo, gospodin Tušek, sjedi u sabornici i brani svoga ministra”, naglasio je.









Dretar je upozorio da Tušek do sada nije izrekao ni jednu jedinu riječ da pomogne ljudima čija su imanja gotovo u potpunosti uništena. Kaže kako je druga bitna tema poljoprivreda jer je u tijeku žetva, a kako su ljudi već sada izračunali da im, zahvaljujući politici ove Vlade, uopće nije isplativo baviti se poljoprivredom. Dretar je zaključio da postoji preko desetak tema zbog kojih bi takva sjednica bila hitna i nužna.

Spajić: Sve političke patuljke bez karaktera pozivam na detektor laži pa da vidimo tko priča ovdje istinu, a tko laž!

Spajić je podsjetio kako je, još 28. ožujka ove godine, prvi upozoravao na probleme unutar HEP-a tvrdeći kako se nešto kupuje po jednoj cijeni, a prodaje po jeftinoj te da će doći do zaduženja od oko 2 milijarde eura koje ćemo biti primorani sanirati čak dva puta do kraja godine i to dokapitalizacijom, a sve iz proračuna RH koji pune, naravno, građani Republike Hrvatske plaćajući porez i ostale namete.

”Ponovno ću podsjetiti kako je upravo Most nedavno izveo klasičnu prevaru kako bi uhljebio svog čovjeka. Most je lagao kako su Nino Raspudić i Miro Bulj članovi Mosta te su na temelju toga dobili člana u DIP-u na mandat od osam godina. Čestitao sam im rekavši kako imaju više članova te sam glasovao za njihova kandidata. Recite mi jeli to kolegijalno? Ako se mi svi dogovorimo u Sabornici da ćemo izaći van, stati na stepenice i svi stanemo, a Mostovci se sakriju sa strane jer eto, oni nisu lijevo orijentirani. Jeli to kolegijalno? Treba li gledati svjetonazor kada se radi o pljački INA-e, HEP-a…?”, zapitao se Spajić.

Spajić ističe kako DP od početka jasno i glasno traži da se utvrdi tko je kriv budući HEP, kao dioničko društvo, hijerarhijski nije iznad Uprave HEP-a, iznad ministra gospodarstva Davora Filipovića i premijera Andreja Plenkovića.

”Ponavljam, ministar Filipović jedini je član skupštine HEP-a te posjeduje financijska izvješća pa se pitam jesmo li ludi, imamo li lobotomiju, što je s nama ako pokušavamo iz ovakve afere izuzeti ministra Filipovića? Domovinski pokret niti u jednom trenutku nije tražio manje odgovornosti nekome iz HEP-a, svi imaju jednaku odgovornost i od početka govorimo da ukoliko se nekome utvrdi krivica, taj treba i odgovarati, ali ne možemo unaprijed bez dokaza optuživati ljude. Ako je netko dignuo kaznenu prijavu protiv nekog ministra iz HDZ-a to sam napravio ja prije dvije godine kada sam nakon sakupljanja dokaza digao prijavu protiv Vilija Beroša”, izjavio je Spajić.

Spajić je zastupnika Grmoju zamolio da ukoliko posjeduje dokaze za PPD i Pavu Vujnovca, digne kaznenu prijavu protiv njega te je poručio da je zajedno s njim ponijeti na sud te ga je pozvao da prestane obmanjivati javnost osvrnuvši se na novi omjer snaga na izvanrednim sjednicama budući, tvrdi Spajić, imamo dvojicu Nina Raspudića i dvojicu Mira Bulja (onih koji jesu članovi Mosta i oni koji nisu članovi Mosta), što znači da nemaju više osam zastupnika nego čak deset!

”S njihova dva imaginarna zastupnika mogli bismo sada skupiti potpise i dobiti većinu te bi Jandroković sazvao izvanrednu sjednicu. Jeli to kolegijalno, normalno? Hoće li me zato netko sad svrstati lijevo ili desno? Postoji li svjetonazor kad se opljačka milijarda kuna u INA-i? Ako je netko svjetonazorski desno i to od početka tu zastupa bez fige u džepu, to smo mi iz DP-a. Jedini sam se u Saboru usprotivio kolegici Kekin, jasno poručivši da je meni neprirodno i nenormalno da se čovjek ujutro probudi drugog spola i ode po svoje dijete. To mislim i mislit ću bez obzira na sve”, poručio je te zaključio:

”Ako smo se dogovorili da svi izlazimo iz Sabornice, zašto bi se poput nekog političkog patuljka krio da ne bi izašao s ljevicom? Izašao sam, bio sam i idući put kad se dogovorimo opet ću izaći, kad se ne dogovorimo neću izaći kao što sam i rekao na sastanku oporbe da smatram da nije u redu što se iz ovog želi izuzeti ministra Filipovića jer to nije normalno samo zato što vama neko dostavlja podatke. Šaljete li time poruku kako biste vladali kad biste došli jednog dana na vlast? Šaljete li s članom DIP-a poruku kako biste vladali kad biste došli na vlast? Sve političke patuljke bez karaktera pozivam na detektor laži pa da vidimo tko priča ovdje istinu, a tko laž!”