GRIPE NI NA VIDIKU? Alemka Markotić: ‘Napravili smo 500 testova, ali ni jedan nije pozitivan’

Autor: Dnevno.hr

U zimskim mjesecima dolazi do gripe, no ova je godina izgleda ‘posebna’. Naime, ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak otkrio je kako do sad ne zna ni za jednu osobu koja je imala gripu.

“Napravili smo 500-njak testova u HZJZ-u, nismo imali nijedan slučaj”, rekao je Capak. I Alemka Markotić je kazala da ni u Fran Mihaljeviću nema slučajeva.

“Posljednjih mjesec dana radi se na testiranju za gripu, ali do danas nije nitko obolio od gripe”, istaknula je.

Što se tiče soja virusa, u Hrvatskoj ga nema. Markotić je objasnila kako planira sveobuhvatnija pretraživanja kako bi dobili što bolje podatke.

“Veliki broj je u Irskoj. Kod nas nije zabilježen nijedan novi soj. Trebat će vremena da se sve sekvencira. Vode se ozbiljni razgovori na razini EU-a, napravit će se platforma i krenut će sekvenciranje pozitivnih slučajeva. To je molekularna epidemiologija. S ovim virusom je situacija uvijek drugačija”, rekla je Markotić i dodala:

“Ovo su situacije s pojavom mutanata i tu ćemo trebati zauzeti puno sveobuhvatnije istraživanje”.