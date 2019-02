Gripa ne jenjava ni peti tjedan za redom: Broj preminulih porastao na 55

Autor: Dnevno.hr

U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo do sada su već primili s područja cijele Hrvatske 55 dojava o smrti koje su uvjetovane direktno gripom ili komplikacijama vezanim uz ovu bolest.

To je za sada čak 25 smrtnih slučajeva više nego u cijeloj prošlogodišnjoj sezoni u kojoj je preminulo 30 ljudi.

Prema riječima dr. Vladimira Draženovića iz HZJZ-a, nalazimo se na sredini epdemije gripe.

“Ovo je jako loša sezona gripe što se tiče smrtnih slučajeva. Brojke pokazuju da je skoro dvostruko više preminulih nego prošle godine. Isto tako u HZJZ-u do sada imamo 492 dokazana slučaja gripe, a to je 63 posto svih briseva koji su stigli na analizu. Radi se o visokom intenzitetu gripe i to već peti tjedan zaredom. U Hrvatskoj je najprisutnija gripa A (H1N1) i to u 97 posto slučajeva te gripa B (H3N2) u tri posto slučajeva” kazao je dr. Draženović a prenosi Slobodna Dalmacija.