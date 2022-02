GRIJESI IZ PROŠLOSTI STIŽU NA NAPLATU! Plenkoviću su dali rok do kraja godine: U HDZ-u se budi kritična masa

Autor: Iva Međugorac

Izgleda da se bivši ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba Damir Vanđelić definitivno odlučio politički aktivirati, i to tako, što korak po korak u svojim javnim nastupima diskreditira premijera Plenkovića, i članove njegove Vlade. Kao što je od ranije poznato, nakon što je Vanđelić napustio Fond, premijer Plenković makao ga je iz NO INA-e, a tada se tvrdilo kako bi Vanđelić mogao otkrivajući svoja saznanja o ovoj naftnoj kompaniji ozbiljno naštetiti Plenkoviću, kojega želi srušiti, a zatim i preuzeti njegovu poziciju.

Udario po Plenkoviću

Prije svega nekoliko tjedana Vanđelić je te teze demantirao, no u nedavnom nastupu na n1 televiziji Vanđelić je prilično izravno prozvao Plenkovićevu Vladu za pogodovanje mađarskom Molu. Krenulo je, tim su riječima u HDz-u komentirali prvi Vanđelićev televizijski nastup na ovu temu, a ni sada nakon što su se strasti stišale situacija nije ništa stabilnija.

”Vanđelić je stabilan, umjeren poslovni čovjek, koji je već pridobio naklonost medija, vidljivo je da se kreće na gradnji njegova imidža, i da on iza sebe ima jaku momčad, koja se još nema namjeru eksponirati”, tvrdi naš sugovornik iz HDZ-a te kaže da se očekuje kako će ovaj iskusni menadžer i logoraš Plenkovića postepeno ugrožavati.

”On ni do sada nije istrčavao, hladan je kao špricer i raditi će to mirno, s vremena na vrijeme i provokativno, a onda i informirano. Navodno je Vanđelić već angažirao komunikacijske stručnjake s kojima radi, a ozbiljna i prava ugroza trebala bi uslijediti nakon ljeta, ili nakon europskih izbora kada se vidi kolika je doista Plenkovićeva snaga, on ako mu nastavi ovako padati rejting svakako ima rok do kraja godine ”, smatra naš sugovornik i navodi kako je ova godina iznimno kritična za predsjednika Vlade.

”Pred njim je težak period, uskoro će Hrvatska vrviti ljudima koji ostaju bez posla i koji si ne mogu priuštiti osnovne stvari za život, vjerojatno će to rezultirati novim iseljavanjima, situacija nikada nije bila ovako kritična, cijene lete u nebo, a paketi koje Vlada smišlja teško da će na duge staze nešto značiti”, smatra naš sugovornik koji vjeruje da je Plenkovićev problem i to što još nije u cijelosti ovladao strankom.

Nije pomladio stranku?

”On je proveo unutarstranačke izbore, ali ne zaboravite da je Plenković najavljivao pomlađivanje HDZ-a, tih njegovih mladih kadrova nema ni na vidiku, lokalne organizacije i dalje drže jedno te isti ljudi, koji se mijenjaju kako vjetar puše, kako su surađivali s Plenkovićevim prethodnicima, tako sada surađuju s njime, a sutra će s nekim trećim, u HDZ-u postoji jedna nezadovoljna konzervativna i kritična masa koja bi se lako mogla prilagoditi Vanđeliću, ali i Ivanu ANušiću, oni nikada nisu prihvatili Plenkovića, a on se nije ni pokušavao zbližiti sa tim HDZ-ovim desnim krilom, to bi mu sada moglo stići na naplatu”, uvjeren je naš sugovornik koji kaže da se po stranci već počelo diskreditirati Vanđelića pa jedna struja tvrdi kako iza njega stoje ‘Amerikanci’, a druga kako je on osvetnički projekt Milijana Brkića.