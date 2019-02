Grdović demantirao uhićenje! Tko mu pokušava pokvariti trijumf karijere?

Autor: Dnevno.hr

U četvrtak 7.siječnja buknula je vijest kako je hrvatski pjevač iz Zadra, Mladen Grdović uhićen zbog obiteljskog nasilja.

Navodno je u utorak u Ulici Matija Gupca verbalno napao i fizički nasrnuo na svoju suprugu Brankci Grdović.

O navedenom događaju izjasnila se i sama Brankica, a poruku je poslao i Mladen.

“To su sve sabotaže Mladenovog koncerta, ostalo je sve rekla kazala “, rekla je za 24 sata.

“Nisam uhićen! Nisam u zatvoru! Evo me doma, u kući, u Zadru. Odmaram. Zajedno sa suprugom Brankicom, kolegama iz benda i cijelim mojim timom završavam posljednje pripreme za spektakularni koncert u Zadru 15. veljače kojim ću obilježiti 40 godina uspješne karijere. Generalna proba bit će po planu ove subote, a na koncertu će ‘gorit’ dvorana jer očekujemo tisuće ljudi iz cijele Dalmacije koji su već najavili svoj dolazak. U svemu ovome imam beskrajnu podršku cijele moje obitelji i na to sam neizmerno ponosan.

Sve nas žalosti što ovakve neprovjerene informacije često nađu svoj put do medija, a istina ne može biti drugačija. Zato Vas sve pozivam na koncert da vas glazbom razuvjerim. Iako me takve neistine bole, neću nikome dopustiti da mi pokvari ovaj trijumf karijere. Svi ste pozvani na koncert, bit će to posebna noć”, rekao je Mladen Grdović.

Grdović će 15. veljače u dvorani Krešimir Ćosić u Športskom centru Višnjik u Zadru povodom 40. obljetnice održati veliki koncert povodom glazbene karijere i umjetničkog rada pod nazivom ‘Nije u šoldima sve’.