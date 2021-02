GRBINOVI LUDI POTEZI SAMO POMAŽU BANDIĆU: Pokušao očistiti stranku od neposlušnika, zamijenili ih ljudi bliski gradonačelniku

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Iako privatno prolazi kroz razdoblje u kojem su mu prijeko potrebni mir i stabilnost jer je njegova dugogodišnja partnerica trudna, nedavno izabrani šef SDP-a Peđa Grbin teško da poslovne probleme ne donosi kući. Socijaldemokrati su, naime, usred velikih priprema za svibanjske lokalne izbore, a kada se u Partiji pripremaju za izbore, to ne ide bez povišenih tonova. Za razliku od HDZ-a koji je zagovornik teze da se stranački problemi rješavaju za stranačkim stolom, SDP-ovci svoje probleme od medija i novinara niti znaju niti žele skriti.

Trn u oku

Tako je cijeloj javnosti poznato da je potop u Partiji nastupio nakon debakla na parlamentarnim izborima. Također nije tajna da je nezadovoljstvo među članstvom potaknuto neuspjelim pregovorima s Tomislavom Tomaševićem, čija platforma Možemo postupno preuzima vodeću poziciju na ljevici, na štetu SDP-a koji se koprca u vlastitim unutarstranačkim problemima. Da SDP u kampanju za zagrebačkoga gradonačelnika treba ići samostalno, donedavno je ponavljao smijenjeni šef zagrebačke organizacije Gordan Maras. On možda i nije neki kalibar za rušenje Milana Bandića, no ponešto političkog iskustva, kojega Grbinu manjka, ima pa se pokazalo kako Maras nije bio daleko od istine kada se opirao suradnji s Tomaševićem, koji je zapravo trenutačno SDP-ovcima mnogo veći trn u oku od njihova nekadašnjeg kolege Bandića.

Dapače, iako je ugasio zagrebačku organizaciju tvrdeći da time gasi Bandićeve spavače u svojoj stranci, izvori bliski Marasu tvrde kako je Grbin, svjesno ili ne, napravio kardinalnu pogrešku. Premda se šef zagrebačke organizacije Maras nadao vlastitoj kandidaturi na lokalnim izborima, njegovi ga kolege opisuju kao razumnog, lojalnog tipa koji bi u interesu stranke od toliko željene kandidature odustao. Svi oni koji Marasa poznaju odbacuju njegove veze s Bandićem pa kažu da je zagrebačku organizaciju Grbin, suprotno izrečenom, raspustio baš uz pomoć takozvanih bandićevaca.

Dio stranke dijeli slične optužbe. Spominju zaposlenicu Gradskog poglavarstva Sanju Šutej, a na popisu novih Grbinovih, a starih Bandićevih potencijalnih suradnika i gradskih zaposlenika spominje se i ugledni liječnik Branko Kolarić koji je široj javnosti postao poznat po borbi protiv koronavirusa kao član Plenkovićeva znanstvenog savjeta. Kolarić je zaposlenik u “Andriji Štamparu”, a socijaldemokrati koji su mu skloni kažu kako bi on bio solidan kandidat za gradonačelnika, za razliku od Milanovićeva kuma Joška Klisovića.









Loš izbor

Ne smatraju svojeg kolegu Klisovića SDP-ovci lošim, ali napominju da je on stručnjak za vanjsku, a ne za gradsku politiku. Karijera mu je gotovo ista kao Plenkovićeva, a dok vladajuća stranka takve ljude dovodi na čelne pozicije, SDP ga gura u unaprijed izgubljenu bitku. Mnogi Klisovićevo guranje u kampanju za Zagreb smatraju Grbinovom eliminacijom konkurencije na eventualnim unutarstranačkim izborima.

Do unutarstranačkih izbora doći će, dakako, ako SDP izgubi lokalne, a tome se nadaju i ljudi koji su još bliski bivšem predsjedniku Davoru Bernardiću. Čini se da u SDP-u više nema mjesta za Marasa jer mu se navodno vodstvo nakon gašenja organizacije danima nije javilo na telefon. Da su kojim slučajem ljudi bliski Grbinu osluhnuli ono što im imaju reći Marasovi kadrovi, tada bi znali da Grbina miče i Sunčana Kursan, čiji je suprug gradio Bandićevu čuvenu žičaru, a čuli bi i za nekadašnju Bandićevu kolegicu Mirjanu Štimac, koja je godinama radila u Kerempuhu, gdje se zbližila i s Duškom Ljuštinom, ali i za zaposlenicu Gradskog poglavarstva Jelenu Tarcaj. Ukratko, u krugu bliskom Marasu vjeruje se da je Grbin učinio suprotno od rečenog te osigurao Bandiću prostor za opstanak na vlasti.









Kritike na Grbinov račun stižu i iz Vukovara. Ondje je šef Partije također ugasio organizaciju, i to nakon što je odlučeno da u utrku za gradonačelnika šalju Željka Sabu, koji bez obzira na krimen s potkupljivanjem gradske vijećnice ima ozbiljnih šansi za pobjedu. To, međutim, Peđu ne zanima previše, njegov je stav jasan: bivšim zatvorenicima nema mjesta u njegovu timu pa je slijedom toga po šefovu naputku Sabo nedavno izbačen iz stranke. To u SDP-u nije dobro dočekano jer podsjećaju kako je Grbin u kampanji za šefa stranke obećavao kako neće gasiti podružnice, što se upravo događa, dok on postupno preuzima ulogu stečajnog upravitelja stranke i čovjeka koji će ugasiti svjetlo u stranci koju je gradio pokojni Ivica Račan.

Izborna obećanja

Razočaranje je u SDP-u sveprisutno. Svjesni su kako su lokalni izbori za njih test za opstanak, ali su isto tako sve svjesniji kako na to testiranje idu s krivim čovjekom koji se ne uspijeva nametnuti kao lider oporbe ni fizički, ni retorički ni na bilo koji drugi način. Niz je onih koji žale zbog Grbinova izbora na čelo stranke, ali i sve više onih koji kažu kako je u njegovoj retorici vidljiv manjak iskustva u izvršnoj vlasti. Naglašava se u SDP-u njegova nedoraslost Plenkoviću, a svoje slabosti Grbin očito kompenzira kadrovskim križaljkama, zbog kojih je kritizirao svojeg prethodnika Davora Bernardića. Iako omražen, Bernardić možda snosi i najmanje krivnje za propast stranke u kojoj je svoju mrežu gradio i aktualni predsjednik Zoran Milanović, koji je za sobom ostavio financijske i kadrovske probleme koji su se na neiskusnog Beru jednostavno prelili. Grbin sada postaje onaj koji nastavlja negativan trend, no zanimljivo je kako ga javno mnogo manje kritiziraju stranački kapitalci nego što su kritizirali Bernardića.

Inače, zagrebačku organizaciju privremeno je preuzeo povjerenik Davor Terzić, koji će uz Grbinovu asistenciju i službeno proglasiti kandidata za gradonačelnika te sastaviti listu za gradsku skupštinu, mjesne odbore i gradske četvrti. Dok u Zagrebu ispunjavaju forme, Sabo bi u utrku za Vukovar mogao samostalno, kao nezavisni kandidat, a to bi ujedno mogla biti i jedna od najbolnijih pljuski Grbinu jer on, za razliku od Klisovića, u svojem gradu itekako ima šansi i baš će se kroz njegov primjer u Partiji ogledati Grbinove pogrešne odluke. Ipak, izvori bliski lideru oporbe već sada napominju kako on ne bježi od odgovornosti.









Manjak ljudi

To bi pak moglo voditi k tome da Grbin u izvršnu vlast nikada i ne uđe, jer debakl na svibanjskim izborima u tom slučaju označit će njegov kraj i prije konkretnog početka. Problemi vezani uz Grbinov opstanak ne naziru se samo u ova dva grada. Ni njegov riječki kandidat Marko Filipović dosad se nije uspio nametnuti kao netko tko ima velik potencijal. Šansi ima u Zagrebačkoj županiji, gdje u utrku ulazi Mihael Zmajlović, optimistično je i u zagorskom SDP-u, gdje kandidat za župana ostaje Željko Kolar, no upravo je njegova kandidatura pokazatelj Grbinove slabosti i kadrovske krize u SDP-u jer je Kolar bio Grbinov protukandidat na unutarstranačkim izborima.

U SDP-u se također nadaju da će zadržati Sisak, na čijem je čelu britka Ikić-Baniček, a tu je i njihov kapitalac Zlatko Komadina koji bi stranci u ovoj krizi trebao osvjetlati obraz, u vrijeme dok mnogi žale zbog toga što na stranačkim izborima nisu birali mladu i britku zastupnicu Mirelu Ahmetović koja se u saborskim klupama nameće kao jedino pravo i istinsko osvježenje svoje stranke, bez uvijanja polemizira s Plenkovićem, vješto parira njegovim ministrima te se profilira u najpoznatiju članicu svoje stranke, pa i u jednu od najprepoznatljivijih zastupnica oporbe.