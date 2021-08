GRBINOV ULTIMATUM KRUŽI MEĐU SDP-OVCIMA! Ovo je gadna prijetnja: Mogli bi ostati bez pola zastupnika

Autor: Iva Međugorac

Vodstvo SDP-a predvođeno Peđom Grbinom nedavno je iz svoje stranke ispratilo niz članova uključujući i njihove saborske zastupnike Rajka Ostojića, Zvanu Brumnića i Nikšu Vukasa. Na Grbinovu se popisu za otpis našao i bivši ministar Gordan Maras, no na tome se ne misli stati.

Upućeni svjedoče kako je Grbinov krajnji cilj riješiti se bivšeg predsjednika svoje stranke Davora Bernardića. Očekivao je da će Bernardić iz stranke sam otići, pošto je iz nje izbacio njegove ljude, no ta očekivanja za sada ipak nije uspio ispuniti. Zašto je Bernardić još uvijek član stranke, a Gordan Maras nije, zapitala se nedavno sisačka gradonačpelnica Kristina Ikić Baniček, a dok SDP-ovci javno, i po kuloarima postavljaju pitanja, Bernardić kuje osvetničke planove koji bi mogli naznačiti novi, veliki sukob.

Naime, u očekivanju je sjednica Kluba zastupnika koja bi se trebala dogoditi prije popčetka nove saborske sjednie, a na tom sastanku, odnosno sjednici jedna od ključnih točaka dnevnog reda trebala bi biti odluka o tome da se iz saborskog Kluba izbaci četvero zastupnika koji su izbačeni iz stranke. Riječ je o Vukasu, Ostojiću, Brumniću, ali i slavonskobrodskoj SDP-ovki Marini Bilić Opačak. Poznato je da u tom Klubu koji bi takvu odluku trebao izglasati većinu ima Davor Bernardić budući da je on slagao liste za parlamentarne izbore pa se baš zbog toga među socijaldemokratima polemizira o ovoj temi.

Upućeni svjedoče kako su male šanse za to da izbačeno članstvo ostane u SDP-ovu zastupničkom Klubu, dok se izbačeni članovi nadaju da će Klub stati na njihovu stranu. Da bi očuvao svoju poziciju Grbin se navodno već počeo služiti prijetnjama pa je tako članovima Kluba jasno dao do znanja da će snositi sankcije ako se suprostave odluki stranačkog vodstva. Drugim riječima, svi oni koji ne budu glasali po njegovoj volji mogli bi biti izbačeni iz stranke.

Upitna je pak u tom slučaju Bernardićeva pozicija, jer s jedne strane ukoliko otkaže poslušnost Grbinu prijeti mu izbacivanje iz stranke, a s druge strane, ako se prikloni Grbinu i njegovim utlimatumima to će značiti da je okrenuo leđa svojim ljudima. No i svojih ljudi sami Grbin ima sve manje, a ako realizira najavljene prijetnje SDP bi mogao imati upola manje zastupnika nego što je to sada slučaj.

Doda li se tome povijesno nizak rejting stranke jasno je da su pred šefom socijaldemokrata teški i nadasve neizvjesni dani.