GRBINOV OSVETNIČKI POHOD! Opet ključa u SDP-u

Iako se činilo da će nakon unutarstranačkih izbora SDP-ovci fokus staviti na oporavak svoje stranke čini se kako od toga nema ništa.

Pripreme za nadolazeće lokalne izbore u redovima najveće oporbene stranke izazivaju novi val podjela i netrepeljivosti. Raskole u redovima novog šefa Partije Peđe Grbina izaziva njegov protukandidat sa stranačkih izbora, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Naime, upućeni svjedoče kako bi Kolar nakon svibnja mogao ostati bez pozicije župana, budući da krapinsko-zagorski ogranak SDP-a vodi Siniša Hajdaš Dončić koji navodno nema namjeru stati iza njegove kandidature.

Umjesto toga, bivši ministar prometa skloniji je kandidaturi bivšeg saborskog zastupnika i aktualnog gradonačelnika Pregrade Marka Vešligaja.

No, izvori bliski Kolaru takav rasplet situacije smatraju nekorektnim te to nazivaju osvetom. ”Do ovoga dolazi radi toga što se Kolar kandidirao za predsjednika stranke, u toj borbi župana su podržavali skoro svi članovi stranke koji su bliski bivšem predsjedniku Davoru Bernardiću, nama je jasno zašto Kolar ne može biti kandidat za župana”, kaže u razgovoru za naš portal jedan od njegovih suradnika.

Međutim, u vrhu stranke ne dijele to stajalište te kažu da Kolar naprosto ne može funkcionirati kao župan nakon što je poražen na unutarstranačkim izborima. Podsjećaju da je u ovom vodstvu Hajdaš Dončić, ali i niz drugih protiv kojih se borio i izgubio. Za Grbinove suradnike to nije osveta već normalna politička aktivnost, unatoč tome Kolar se s time ne misli pomiriti pa je spreman u utrku za župana ući kao nezavisni kandidat. Iako mnogi drže da bi to bio kraj njegove političke karijere, oni koji s Kolarom surađuju napominju da on ionako nema što izgubiti.

Igre prijestolja u najvećoj oporbenoj stranci očigledno još nisu gotove, a budući da Grbin lokalne izbore smatra svojim prvim testom na čelu stranke razumljivo je da ni jedan segment te borbe ne želi prepustiti slučaju.