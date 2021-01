GRBIN U BEZIZLAZNOJ SITUACIJI! Ovo su ljudi o kojima ovisi njegova sudbina

U pripremu za lokalne izbore krenuo je predsjednik SDP-a Peđa Grbin koji je i više nego svjestan kako su ti svibanjski izbori prvi ozbiljan test za njegovo predsjedanje najvećom oporbenom strankom. Znajući da će ti izbori odrediti njegovu političku sudbinu, Grbin je zapravo ostao bez pretjeranog prostora za manevar, a da je tome tako potvrđuje primjer Krapinsko-zagorske županije i Željka Kolara.

Premda je Kolar bio Grbinov protukandidat i kritičar na unutarstranačkim izborima, izgleda da će Grbin ipak s njime morati izaći na izbore u ovoj županiji jer drugog odnosno boljeg kandidata stranka naprosto nema. ”Kolarovoj kandidaturi protivila se županijska organizacija stranke, protiv njegove kandidature bio je i Hajdaš Dončić, ali Grbin si naprosto taj rizik ne može i ne smije priuštiti”, svjedoči naš sugovornik iz Partije te napominje kako je lokalna organizacija bia zainteresirana za to da njihov kandidat na lokalnim izborima bude gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj.

Uz to što će u krapinskoj županiji Grbin morati igrati na Kolara kojem ni sam nije pretjerano sklon, i u Primorsko-goranskoj županiji najveća oporbena stranka primorana je u utrku ići sa starim i provjerenim kandidatom, riječ je dakako o Zlatku Komadini, koji godinama stoluje ovom županijom.

”Naše interno istraživanje pokazalo je da Komadina u svojoj županiji pobjeđuje u prvom krugu neovisno o protukandidatima, što se tiče Kolara on sigurno ulazi u drugi krug u kojem će definitivno dobiti izbore, tu mu se zapravo itko nije mogao usprotiviti, Grbin je nevoljko pristao na njegovu kandidaturu, uostalom on se sam prijetio da će se kandidirati kao nezavisni kandidat ako ga stranka ne podrži, a to nam definitivno ne bi koristilo”, prepričava naš sugovorniok te napominje kako pregovore vode i za Međimursku županiju gdje bi kandidat najveće oporbene stranke mogao biti čakovečki zamjenik gradonačelnika Marijo Medved, dok bi aktualni župan Posavec u tom slučaju bio kandidat za gradonačelnika Čakovca, no po tom pitanju dogovori još nisu postignuti.

”Mislim da imamo šanse osvojiti i Zagrebačku županiju, tome se zaista nadamo naš kandidat će biti Zmajlović, i on definitivno ne bi trebao imati konkurenciju, kad već nećemo osvojiti Zagreb da barem županiju pokušamo okrenuti u svoju korist”, zaključuje naš sugovornik.