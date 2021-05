GRBIN NOĆAS MORA OTIĆI! KRŠ I LOM U SDP-u: Gotov je! Mi više ne postojimo, ovo je debakl

Autor: Iva Međugorac

Gotovo je, mi više ne postojimo, ovo je poražavajuće – tim riječima u SDP-u komenitraju prve rezultate lokalnih izbora.

Premda su uspjeli sačuvati Rijeku u kojoj njihov kandidat Filipović jamačno ulazi u drugi krug izbora s osjetnom prednošću trn u oku SDP-ovaca svakako je rezultat prvih anketa u Zagrebu prema kojem je njihov Joško Klisović tek na petoj poziciji u glavnom gradu.

”Tomašević i ekipa su nas potukli, ovo je sramota za cijelu stranku, a posebno za predsjednika Peđu Grbina, vrijeme je da se krenu analizirati rezultati, još noćas očekujemo da podnese ostavku i prihvati odgovornost za ovu sramotu”, komentira naš sugovornik iz SDP-a te poručuje kako očekuje da će u Zagrebačkoj skupštini dogovoriti suradnju s Možemo.

No ni to nije nešto sa čime su u najvećoj oporbenoj stranci oduševljeni. ”Jasno je kao dan da će Tomašević i ekipa nakon što su osvojili Zagreb krenuti u osvajanje Hrvatske, tu za nas prostora više nema, nama pod hitno treba novo vodstvo, nova strategija i nova politika, a to Grbin nije u stanju provesti”, zaključuje se iz SDP-a te napominju kako se barem Klisović zbrinuo jer bi on nakon što lokalni izbori prođu trebao u London na poziciju veleposlanika.