GRBIN NABROJAO DVA VELIKA GRIJEHA MINISTRA BEROŠA: Uputio sve na web stranicu HDZ-a ciljajući na jednu osobu

Autor: J.A.

Aplikacija “CijepiSe” izazvala je proteklih dana brojne polemike, a predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je da je Vlada tome pristupila “traljavo i aljkavo”.

Ponovio je kako zbog toga ministar zdravstva Vili Beroš treba otići s funkcije dodavši kako je uz to dopustio i da bolnice u vrijeme pandemije ostanu bez lijekova.

“Beroš mora otići”

Grbin je posjetio Čavle pokraj Rijeke gdje je naglasio kako je “pod Beroševim kormilom u Ministarstvu zdravstva proveden niz sumnjivih javnih nabava i poslovi su dodjeljivani ljudi vezanim uz njega ili HDZ, poput bivših ministara Hebranga ili Ljubičića”.

“To se mora mijenjati jer s čovjekom koji na ovaj način radi posao koji mu je povjeren nitko ne može očekivati da se situacija s obustavom isporuke lijekova ili drugog potrebnog da zdravstvo funkcionira ne ponovi”, rekao je Grbin.

“Ne gurati probleme ispod tepiha”

Upitan je li situacija u osječko-baranjskom SDP-u uzdrmala tu političku stranku odgovorio je da rješavaju probleme.

“Rješavamo svoje, ali i probleme građana tamo gdje smo dobili povjerenje na izborima. Uvijek moraš krenuti od svog praga i ne gurati probleme ispod tepiha kao u drugim strankama”, naveo je.

Napomenuo je kako je na HDZ-ovim web stranicama još uvijek bivša ministrica Gabrijela Žalac navedena kao članica predsjedništva stranke.

“Nisam čuo da iz HDZ-a govore o aferi od stotine milijuna kuna u koju je upletena. Oni od toga bježe, kriju se i misle da to nitko ne vidi, a mi u SDP-u radimo na potpuno drugi način”, naglasio je predsjednik SDP-a.









Podrška kandidatima

Grbin je u Čavlima dao podršku kandidatkinjama i kandidatima SDP-a za gradonačelnike i načelnike općina dijela riječkog prstena.

To su dosadašnje načelnice i kandidatkinje za još jedan mandat: Ivana Cvitan Polić iz Čavala, Željka Šarčević Grgić iz Klane i Sanja Udović iz Viškova te kandidat za gradonačelnika Bakra Zoran Blažević i kandidat za načelnika Općine Kostrena Zoran Rubinić.

Podršku u Čavlima kandidatkinjama i kandidatima dala je i SDP-ova zastupnica u Europskom parlamentu Romana Jerković.

Što se tiče same platforme “CijepiSe”, danas je ravnatelj HZJZ-a, Krunoslav Capak, rekao kako se nadaju da će platforma proraditi, “ali ako to ne bude tako pozivat ćemo ljude putem svih medija, web stranica, televizije, novina, radija… to je također moguće”.