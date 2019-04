Gradu Splitu prijeti blokada! Vijećnici poručili: ‘Kriv je Željko Kerum!’

Autor: ZG/Dnevno.hr

Nakon što je bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum u petak optužio svog nasljednika gradonačenika Ivu Baldasara da je isključivi krivac zbog presude po kojoj grad Split treba platiti odštetu od 150 milijuna kuna, reagirali su iz stranke Pametno.

Tvrde da ne nasjedaju na Kerumove spinove jer je Pametno u posjedu dokumenta koji potvrđuje da je Sporazum koji je tadašnji gradonačelnik Kerum predložio, a gradsko vijeće usvojilo – nezakonit. Srž ovog problema seže daleko u prošlost, no ono što je ključno je to da 2011. godine na snagu stupio Zakon o cestama koji dozvoljava Gradu da se uknjiži na sve gdje je uspostavljena javna prometnica ( neovisno o vrsti završnog sloja: asfalt, makadam…). U posjedu smo odluke Ustavnog suda iz 2017. kojom je odbijena žalba dr. Kneževića (on je kao stranka naveden na str. 3/17 u točki 3.2) na ocjenu suglasnosti s Ustavom Zakona o cestama. Ustavni sud je tada odbio sve dotadašnje žalbe, među njima i dr. Kneževića.

Kako tvrde u stranci Pametno dr. Knežević je zakočio Grad sa žalbama na infrastrukturne projekte, te 2012.godine dolazi do pregovora koji se zaključuju Sporazumom koji Gradsko vijeće jednoglasno prihvaća, a 07. ožujka 2013. tadašnji gradonačelnikov opunomoćenik Jure Šundov potpisuje.

Gradski vijećnici stranke Pametno su u više navrata tražili uvid u dokumentaciju oko ovog slučaja no njihovi zahtjevi su odbijani uz obrazloženje da je sudski postupak u tijeku i da Grad ovaj spor ne može izgubiti. Njihovi vijećnici će i dalje inzistirati na uvidu u cjelokupnu dokumentaciju kako bi se utvrdilo što su cijelo vrijeme radile pravne službe Grada.

U konačnici, kako drže u stranci Pametno Kerum je odgovoran jer je potpisao štetan Sporazum, a njegovi nasljednici SDPov gradonačelnik Baldasar i HDZ-ov gradonačelnik Opara odgovorni su jer cijeli slučaj nisu prijavili nadležnim institucijama. Ako se kojim slučajem pitate zašto? – e pa zato što su oboje trebali ruke Kerumovih vijećnika koji im daju potrebnu većinu u Gradskom vijeću! – zaključuje Marijana Puljak, predsjednica stranke Pamerno, te još jednom poziva USKOK i DORH da temeljito istraže cijeli slučaj.