GRADONAČELNIK PETRINJE: ’Nemamo vremena! Ne smijemo si dopustiti da ostanemo zaboravljeni od države i Vlade RH’

Gradonačelnik Petrinje, Darinko Dumbović gostovao je na N1 televiziji gdje je prokomentirao radove na izradi kontejnerskog naselja na sajmištu koja je trenutno stala. Gradonačelnik najavljuje početak radova već u utorak, a tvrdi, to ne bi trebalo trajati duže od mjesec dana.

Istaknuo je također kako je to projekt na kojem radi i grad i država, a ne samo grad.

“Bez obzira što će država pomoći, no imati vodu, struju, a ne imati igralište, a ne imati kontejner za psihosocijalnu pomoć, to ne može. Mi tamo želimo i dvije pučke kuhinje koje djeluju tamo”, govori pa dodaje: “Mene su pogurali gospodarstvenici, ali su izgubili ono što su trebali staviti u dokumentaciju. Oni su rekli tamo staviti kontejnere, ali ne trebaju samo kontejneri”.

“Radovi trebaju početi sutra. Izgraditi bi se trebalo kroz tri do četiri tjedna. Mjesec dana je plafon, želim da se to radi u dvije smjene, želim da se radi po noći”, tvrdi.

Ističe i kako Petrinji treba 480 kontejnera, a u samom naselju 117 bit će određeno za poduzetnike, a 100 će ih biti stambenih.









“Mnogi su se snašli. Oni čekaju ono što mi trebamo dobiti, a to su kontejneri”, ističe gradonačelnik trenutno najveći problem.

Upitan o dinamici rada na sanaciji grada, odgovara kako nije zadovoljan.

“Ne možemo biti nikako zadovoljni dinamikom, mi smo uvijek zbog radnih procedura korak…Građani sigurno nisu zaslužili da imamo takvu dinamiku. Mi smo u početku improvizirali, no sada nemamo opravdanja. Nadam se da će ovaj projekt sigurno ići, ne znam zašto, ali sam veliki optimist. Sve drugo bila bi loša poruka. Ljudi ne vole dobiti informaciju o kašnjenju i o tome da politika nema rješenje. Politika ima rješenje”, jasno će.









Što se tiče rušenja zgrada s kojih prijeti opasnost, govori, to je pitanje za “ministra graditeljstva i ministricu kulture koja je rekla poslati ljude koji su zaduženi za spomeničku baštinu i ono što se može obnoviti, a što ne može, treba rušiti jer tu prolaze brojni ljudi”, rekao je.

Ti pak “ljudi”, a tu se misli na konzervatore, govori, očito nisu bili.

“Tu se treba dati jasna poruka da Ministarstvo kulture treba doći ovdje i iz Zagreba, iz privilegiranih položaja trebaju doći ovdje. Trebaju doći ovdje I trebaju staviti urede ovdje, a ne da svi idu na moja vrata. Trebaju državni tajnici imati ured ili dva. Neprihvatljivo je da budu gore u vojarni i da nitko ne može doći do njih”, ističe.

Rekao je i kako trenutno on radi iz jednog ureda u kojem je smješten “komunalac, gradska uprava, knjižnica, hrvatski dom, svi smo u istom prostoru. Mi imamo problem komunikacije, a tek bi mi trebali dati informaciju”, ističe.









“Ima jako puno pitanja na koje se treba dati odgovore. Država se bar malo treba preseliti u ove prostore”, smatra.

Osvrnuo se i na primjer loše prakse u slučaju obnove Zagreba. “Mi nemamo vremena toliko ovdje čekati i ne smijemo si dopustiti da ostanemo zaboravljeni od države i Vlade RH. Ne znam zašto sam optimist, postoje u vrhu ljudi kojima ja neizmjerno vjerujem, ali ima i onih drugih. Mi želimo pojačati komunikaciju pred dobrim odnosima pa da te probleme riješimo. Imamo različite stavove i točke. Normalno da ako tijekom dana doživiš deset potresa, naravno da smo u jednom stanju. Ali pitanja sigurnosti i sve ono što se treba promptno rješavati, treba rješavati. Ove zgrade ne mogu ostati ovakve, opasne su. Moj je prijedlog da ovo krenemo. Cijeli centar grada je ugrožen”, navodi pa dodaje: “To su trebali napraviti prije sedam dana. Nije to toliki financijski napor da to ne može riješiti lokalna uprava, ali ni država. Treba nam ured za kulturnu baštinu reći do kud možemo to rušiti”, zaključuje.