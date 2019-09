Gradonačelnica Supetra o slučaju Damira Škare: ‘Što veći križevi sa kojima se fotografirao, to veći grijesi’

Autor: Dnevno

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković (SDP) ne miruje. Ponovno se oglasila preko društvene mreže, i to facebooka, komentirajući aktualne društvene situacije. Jučer je tako komentirala slučaj Damira Škare koji je ovih dana u središtu medijskoga interesa zbog optužbi u spolno zlostavljanje svoje tajnice.

Novinari su djelovanjem u društvu brži od institucija

“I još jednom su novinari ti koji su svojim djelovanjem u društvu brži od institucija koje su za to osnovane. Nedopustivo je to da se tek nakon 23 dana nakon svjedočenja žrtve i to nakon priče novinara sve pokrenulo, poručila je u svojoj objavi supetarska gradonačelnica, poznata po čestim istupima preko svoje Facebook stranice, prenosi Bracdanas.com

Nema razloga za nepostupanje, zataškavanje ili opravdanje zločina

” Možemo se samo zapitati koliko je žena koje nisu imale snage da naprave taj korak kao ova hrabra žena, napisala je Marković, aludirajući očito na tajnicu uhićenoga Škare koja je podnijela protiv njega kaznenu prijavu za spolno nasilje. ” Nikakav status u društvu ne smije biti razlog za nepostupanje institucija, zataškavanje ili opravdanje nekoga zločina, a pogotovo seksualnoga napastovanja, objavila je prva žena grada Supetra. Na kraju je poručila: ” Što se tiče Škare, što veći križevi sa kojima se fotografirao, to veći grijesi.

Grad Supetar trese skandal zbog mogućih financijskih malverzacija

Zanimljivo, u trenutku dok supetarska gradonačelnica komentira afere po Hrvatskoj i čelne osobe političke scene, od predsjednice do premijera, Grad Supetar nalazi se u skandalu zbog financijskih malverzacija koje je počinila osoba iz Odsjeka za gradske prihode, a protiv koje je podignuta kaznena prijava te je ista brzo udaljena s posla do okončanja započetoga postupka. Grad Supetar nije puno komentirao aferu. Samo je u priopćenju objavljenom 2. rujna na službenim stranicama kratko poručio: ” U vođenju Grada i upravljanju financijama nema mjesta za bilo kakve pogreške ili nezakonite radnje. Jesu li u pitanju tek pogreške ili nezakonite radnje trebala bi otkriti istraga”.