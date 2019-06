Gradonačelnica Supetra ne prestaje! Nečuveno je izvrijeđala Bleiburg! Strašno što je rekla

Gradonačelnica Supetra Ivana Marković gostovala je na N1 televiziji u emisiji Pressing gdje je govorila o nedavnom napadu na sezonske radnike iz Srbije i njenoj reakciji. Progovorila je i o “malkoj” reakciji državnog vrha, ali i Bleiburgu.

Marković je rekla da je događaj bio prevažan da se na njega ne bi odgovorilo te da je svojom reakcijom htjela poslati poruku da to što se dogodilo nije slika grada Supetra.

“Oduvijek podupiremo sve akcije i rad Torcide, dobili su i prostor na korištenje. Ali kad sam čula da su posjetitelji ili sudionici Kupa sudjelovali u napadu, odlučila sam donaciju koju sam potpisala par dana prije ranije povući i javila sam službama grada da obustavi isplatu donacije. Mislim da je to tisuću kuna. Ali to je nebitno, mi kao grad ne možemo fiinancirati manifestacije koje imaju ovakav krvavi epilog. Najtužnije od svega je da je taj turnir bio humanitarnog karaktera.”

Na pitanje što misli o odgovoru Torcide Brač koja je napisala da im je financijsku potporu ukinula još prije dvije godine te uskratila dozvolu za izradu grafita posvećenog stradanju Vukovaru rekla je da je njihovo priopćenje otišlo u pogrešnom smjeru.

“Takve manifestacije grad financira po zahtjevu. Svaki put kada je došao zahtjev za donaciju odobrena su sredstva. Došao je 2015., 2016., 2017. godine, a 2018. zahtjev nije došao. Ove godine, čim je došao, dala sam službama da napišu odluku. Ali to je nebitno. Čitavo priopćenje Torcide išlo je u pogrešnom smjeru. Prvo je trebalo osuditi napad na momke i curu koji su došli tu zaraditi svoj kruh i osuditi napad na člana vatrogasnog društva čiji vatrogasci kroz fizički rad pomažu taj turnir”, kazala je gradonačelnica Supetra.

“Torcida ima jedan od najdužih grafita upravo u Supetru. Svi graditi Torcide i Hajduka su se obnavljali prije godinu, dvije. Što se tiče spornog grafita, zahtjev je došao da se grafit napravi na dijelu zaštićene povijesne jezgre, na objektu koji nije u vlasništvu Grada i koji je zaštićeno kulturno dobro. To je kao da vam padne na pamet raditi grafit na Dioklecijanovoj palači.”

Komentirala je i reakcije na njezin čin uskrate financija. Tvrdi da nije imala dvojbe oko vlastite reakcije i da joj je neshvatljivo da je ona izazvala toliko pozornosti.

“Kakva smo mi država postali kad normalna osuda takvog čina postane senzacija”, pita se.”Sve javne osobe koje obavljaju dužnost – od načelnika, gradonačelnika, župana pa sve do premijera i predsjednice – moraju osuditi bilo kakav čin nasilja, a pogotovo nasilje prema nekome tko je drugog državljanstva, koji drugačije priča, drugačije se oblači. to je za mene nedopustivo.”

Danas je Ranko Ostojić reakciju premijera usporedio s dvoslojnim WC papirom?

“Meni je to sve previše mlako, uvijeno u celofan. Nitko me nije kontaktirao osim ministra uprave Lovre Kuščevića, a posebno mi je žao da nitko se nitko iz županije nije javio”, kazala je o reakciji državnog vrha na nasilje u Supetru.

Upitana o svom potezu odbijanja sponzoriranja Bleiburga, kazala je da ju je iznenadila reakcija na tu njenu odluku.

“Mi u proračunu imamo redovne, lokalne udruge koje financiramo, naše lokalne udruge. Za neke manifestacije imamo fond, koji nije velik i koje se financiraju jednokratno po zahtjevu. Zahtjev za financiranje mi je došao jednom, ja sam to odmah prekrižila i rekla da to ne želim financirati. Nakon nekog vremena taj zahtjev mi je opet došao i htjela sam napisati neki odgovor da mi to više ne šalju.”

Dodala je da je komemoracija u Bleiburgu ranijih godina bila “poligon za isticanje propalih država”, a ove godine je zbog prijetnji kaznama bilo drugačije.